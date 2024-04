O 21 Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że posiada dane z 100 proc. obwodów głosowania w wyborach do sejmików województw.

Spływające przez cały dzień wyniki z poszczególnych województw są na bieżąco komentowane przez polityków. Głos zabrał m.in. premier Donald Tusk.

Donald Tusk mówi o przegranej PiS. Odpowiedział mu były premier

"W stu (tak, stu!) największych miastach Polski PiS przegrał pierwszą turę. W każdym z nich. Tylko w szesnastu weszli do drugiej tury. W sejmikach - jedenaście do pięciu dla Koalicji. Wiem, zawsze może być lepiej" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Na jego wpis zareagował Mateusz Morawiecki.

"Kolejna setka jak sto konkretów - taki sukces, że tłumaczyć się trzeba" - skomentował były premier w rządzie PiS. Morawiecki nawiązał do 100 konkretów na 100 dni rządów - programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

W podobnym tonie wypowiedział się również poseł Radosław Fogiel z PiS, który w "Gościu Wydarzeń" został zapytany o komentarz do wpisu premiera Tuska. - Po czym poznać, że ktoś przegrał wybory? Kiedy kombinuje, jak koń pod górę i mówi: gdyby wziąć to, a gdyby zsumować wyniki, to się okaże, że nie jest tak źle - mówił Radosław Fogiel. - Mamy jasne słupki, mocne wyniki, PiS uzyskało poparcie największej liczby Polaków - przekonywał poseł prawicy.

Wybory samorządowe 2024. Walka o sejmiki

Poza podliczaniem zwycięstw w największym polskich miastach największe partie walczą też o mandaty w 16 sejmikach wojewódzkich.

Nie obyło się bez niespodzianek - według sondażu exit poll Ipsos Koalicja Obywatelska miała zwyciężyć w 11 województwach i odbić z rąk PiS Śląsk, Dolny Śląsk i Mazowsze.

Tak się jednak nie stało - w poniedziałek wieczorem po ostatecznym podliczeniu głosów w Mazowszu, okazało się, że to PiS uzyskał tam najwięcej głosów - 33,16 proc. poparcia wobec 31,52 proc. dla KO.