Gdy tylko podana zostanie informacja o przeliczeniu 100 proc. głosów ze wszystkich komisji w danym okręgu ogłaszane są całościowe wyniki. Po godz. 21 na stronie PKW znajdowały się dane ze 100 proc. obwodów głosowania w wyborach do sejmików województw.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów do sejmików

W wyborach do sejmiku województwa opolskiego zwyciężyła KO z wynikiem 36,47 proc. PiS uzyskał 25,3 proc., Śląscy Samorządowcy 16,22 proc., Trzecia Droga 9,34 proc.; Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 5,93 proc.; Lewica 3,63 proc.

W wyborach do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego również zwyciężyła KO z wynikiem 38,30 proc., PiS uzyskał 28,15 proc., Trzecia Droga 17,18 proc.; Lewica 6,86 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6,54 proc.

Z kolei w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego zwyciężył PiS z wynikiem 43,47 proc., KO uzyskała 22,75 proc., Trzecia Droga 16,45, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9,95 proc.

W wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego zwyciężyło PiS z wynikiem 51,96 proc., KO uzyskała 16,26 proc., Trzecia Droga 12,35 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9,91 proc.

W wyborach do sejmiku województwa lubelskiego zwyciężył PiS z wynikiem 47,17 proc., KO uzyskała 19,18 proc., Trzecia Droga - 15,19 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 8,66 proc., a Lewica - 4,73 proc.

Z kolei w wyborach do sejmiku województwa śląskiego zwyciężyła KO z wynikiem 32,41 proc. głosów. PiS uzyskał 31,09 proc., Trzecia Droga 10,62 proc., Lewica 8,22 proc., Konfederacja 6,86 proc.

W wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego zwyciężyła KO z wynikiem 33,52 proc. PiS uzyskało 27,48 proc., Trzecia Droga 11,43 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 10,55 proc., Lewica 7,05 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6,19 proc.

W wyborach do sejmiku województwa małopolskiego zwyciężyło PiS z wynikiem 43,9 proc.; KO uzyskała 25,94 proc., Trzecia Droga - 12,39 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,95 proc.

W wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego zwyciężyła KO z wynikiem 32,01 proc.; PiS uzyskał 26,90 proc., Trzecia Droga - 17,49 proc., Lewica - 7,64 proc.

W wyborach do sejmiku województwa pomorskiego zwyciężyła KO z wynikiem 43,84 proc. PiS uzyskało 25,70 proc., Trzecia Droga 10,32 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6,63; Lewica - 6,25.

W wyborach do sejmiku województwa lubuskiego wygrała Koalicja Obywatelska z poparciem 34,73 proc., drugi wynik uzyskało PiS - 25,04 proc. Trzecia Droga zdobyła 18,67 proc. głosów, Lewica - 8,33 proc., a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6,24 proc.

W wyborach do sejmiku województwa łódzkiego zwyciężyło PiS z wynikiem 37,57 proc., KO uzyskała 30,41proc.,TD - 14,21 proc., Konfederacja i BS - 6,62 proc., a Lewica - 6,35 proc.

W wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego zwyciężyła KO z wynikiem 34,90 proc., PiS uzyskał 30, 73 proc., TD - 16,62 proc., Konfederacja i BS- 7,47 proc, a Lewica - 6,3 proc.

W wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego zwyciężyło PiS z wynikiem 33,16 proc., Koalicja Obywatelska uzyskała 31,52 proc.; Trzecia Droga - 16,54 proc.; Lewica - 6,94 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6,84 proc.

W wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego wygrało KO z wynikiem 38,88 proc. głosów, PiS uzyskał 25,05 proc, Trzecia Droga - 10,61 proc., OK Samorząd - 8,41 proc., Lewica - 7,87 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 5,65 proc.

W wyborach do sejmiku województwa świętokrzyskiego wygrało PiS z wynikiem 42 proc., Trzecia Droga uzyskała 21,71 proc., KO - 18,27 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 9,15 proc., Lewica - 4,08 proc., Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 1,79 proc., Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1,23 proc., Ruch Naprawy Polski - 1,14 proc., a PL!SP - 0,18 proc.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. mazowieckie

Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta stolicy z wynikiem 57,41 proc. W wyborach do rady Warszawy KO uzyskała 37 mandatów, PiS - 15, a Lewica osiem.

Do drugiej tury wyborów prezydenta Siedlec przechodzą popierany przez PiS Tomasz Hapunowicz i starający się o reelekcję obecny prezydent miasta Andrzej Sitnik, startujący z KWW Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce i Koalicja Obywatelska. Natomiast fo drugiej tury wyborów prezydenta Ostrołęki przeszli ubiegający się o reelekcję Łukasz Kulik z KWW Ostrołęka dla Wszystkich i Paweł Niewiadomski z KWW Nasza Ostrołęka 2024.

Obecny burmistrz Zielonki Kamil Iwandowski zwyciężył w pierwszej turze wyborów z poparciem 62,49 proc. W Wołominie, Markach, Kobyłce i Ząbkach będzie dogrywka.

Zarówno w Mińsku Mazowieckim, jak i Sulejówku w I turze wyborów samorządowych wygrali obecni burmistrzowie - Marcin Jakubowski z KO oraz Arkadiusz Śliwa z PiS.

Mieszkańcy Otwocka na kolejną kadencję wybrali obecnego burmistrza Jarosława Margielskiego. Podobnie było w Józefowie, gdzie wygrał Marek Banaszek.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. podlaskie

Komitet "Razem dla Suwałk", którego liderem jest urzędujący prezydent Czesław Renkiewicz uzyskał 12 mandatów i większość w radzie miejskiej w Suwałkach.

- Tak naprawdę to nic się nie zmieniło, jest to samo co przed wyborami - ocenił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który w pierwszej turze wygrał reelekcję, zdobywając blisko 56,6 tys. głosów (53,32 proc.); jego najpoważniejszy kontrkandydat Henryk Dębowski (PiS) dostał blisko 35,5 tys. głosów (33,45 proc.).

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. warmińsko-mazurskie

W drugiej turze wyborów na prezydenta Olsztyna zmierzą się kandydat KO Robert Szewczyk, który uzyskał 32,81 proc. głosów i startujący z własnego komitetu Czesław Jerzy Małkowski, na którego zagłosowało 21,16 proc. wyborców.

W Elblągu do drugiej tury w wyborach prezydenckich przeszli Michał Missan z KO (44,36) oraz Andrzej Śliwka z PiS (34,69).

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. pomorskie

Do drugiej tury wyborów prezydenta Gdyni przeszli Aleksandra Kosiorek z KWW Gdyński Dialog z 34,43 proc. głosów i Tadeusz Szemiot z KKW KO z 25,85 proc. Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek uzyskał 23,53 proc. Prezydent Gdyni ustępuje po 26 latach.

W Sopocie wybory na prezydenta wygrała Magdalena Czarzyńska-Jachim. W niedzielnych wyborach poparło ją ponad 59 proc. głosujących.

Z kolei w wyborach na prezydenta Gdańska urzędująca prezydent Aleksandra Dulkiewicz w niedzielnych wyborach zdobyła 57,95 proc. oddanych głosów i została wybrana na drugą kadencję.

Do drugiej tury wyborów na prezydenta Tczewa przeszedł Łukasz Brządkowski, startujący z KW Stowarzyszenie Samorząd Odnowa z wynikiem 47,45 proc. oraz startujący z KW Porozumienie Na Plus Mirosław Pobłocki, który uzyskał 28,75 proc.

Natomiast do drugiej tury wyborów na burmistrza Kwidzyna przeszli urzędujący burmistrz Andrzej Krzysztofiak z KWW Powiślańska Koalicja Obywateli z 34,89 proc. głosów i Sebastian Kasztelan z KWW Kwidzyniacy z 36,62 proc.

Dotychczasowy prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak w pierwszej turze wyborów zapewnił sobie kolejną kadencję, zdobywając ponad 79,07 proc. głosów.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. zachodnio-pomorskie

Prezydentem Szczecina po raz piąty został Piotr Krzystek. Uzyskał 60,43 proc. głosów.

Rafał Zając będzie prezydentem Stargardu na kolejną kadencję. W wyborach uzyskał 84,51 proc. głosów poparcia.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. lubuskie

W drugiej turze wyborów na prezydenta Zielonej Góry zmierzą się Janusz Kubicki, startujący z własnego komitetu i miejski radny Marcin Pabierowski z KO. Kandydaci zdobyli odpowiednio - 35,95 proc. głosów i 42,74 proc.

Wiadomo również, jakie są wyniki do Rady Miasta w Zielonej Górze. Najwięcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, która będzie miała 14 radnych w 25-osbowej radzie, co pozwala rządzić samodzielnie. Swoich przedstawicieli w radzie będzie miał też PiS oraz KWW Janusza Kubickiego.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. dolnośląskie

We Wrocławiu do drugiej tury wyborów prezydenta miasta przechodzą Jacek Sutryk (34,33 proc.) i Izabela Bodnar (29,80 proc.).

Natomiast w drugiej turze wyborów na prezydenta Świdnicy zmierzą się urzędująca prezydentka Beata Moskal-Słaniewska, która otrzymała 38,37 proc. głosów, i kandydat KO Jan Dzięcielski, który zdobył 23,51 proc. głosów.

W wyborach na prezydenta Jeleniej Góry do drugiej tury przeszli: Jerzy Łużniak (43,19 proc.) oraz oraz Hubert Papaj (21,20 proc.).

Burmistrz Trzebnicy, którym od czterech kadencji jest Marek Długozima, wygrał tegoroczne wybory już w pierwszej turze dzięki temu, że czworo jego rywali zgromadziło łącznie o jeden głos mniej. Burmistrz dostał 5077 głosów (50,00 proc.), a przeciwnicy w sumie 5076. Ten głos przesądził, że nie ma drugiej tury.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. opolskie

Urzędujący prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski w niedzielnych wyborach zdobył 75,47 proc. oddanych głosów i został wybrany na trzecią kadencję w pierwszej turze.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. śląskie

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak już w pierwszej turze zapewnił sobie kolejną kadencję. Głosowało na niego blisko 60 proc. wyborców.

W drugiej turze wyborów w Wodzisławiu Śląskim zmierzą się rządzący miastem od 2006 r. Mieczysław Kieca z komitetu Nasz Wodzisław i Dezyderiusz Szwagrzak z komitetu Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa. Kandydaci dostali odpowiednio 40,23 proc. i 21,75 proc. głosów.

W Pszczynie dotychczasowy burmistrz Dariusz Skrobol już w pierwszej turze wyborów zapewnił sobie kolejną kadencję, zdobywając ponad 67 proc. głosów. Z kolei Anna Nemś z KO i Łukasz Konarski z KWW Ruch Samorządowy Łukasza Konarskiego zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta Zawiercia.

W Gliwicach kandydatka KO Katarzyna Kuczyńska-Budka i Mariusz Śpiewok, obecny wiceprezydent, zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta miasta. Na żonę Borysa Budki w niedzielę głos oddało 23 689 mieszkańców, co dało jej 38,62 procent poparcia.

Mariusz Wołosz będzie drugą kadencję prezydentem Bytomia. W niedzielnych wyborach uzyskał 62,10 proc. głosów, pokonując m.in. Macieja Bartkowa z PiS (22,64 proc. głosów). W drugiej turze wyborów prezydenckich w Będzinie zmierzą się rządzący miastem od 2010 r. Łukasz Komoniewski (Nowa Lewica) i Konrad Dziuba (KO).

W Wilkowicachmieszkańcy odrzucili jedynego kandydata w wyborach na wójta. Ubiegający się o reelekcję Janusz Zemanek uzyskał - jak wynika z danych PKW - 39,76 proc. głosów i nie został wybrany. Zgodnie z prawem nowego wójta wyłoni miejscowa rada.

W Chorzowie kandydat na prezydenta Szymon Michałek otrzymał 54,67 proc. głosów, pokonując wieloletniego prezydenta Andrzeja Kotalę z KWW Koalicja Obywatelska (33,92 proc.) oraz Grzegorza Krzaka z KW Prawo i Sprawiedliwość (11,41 proc.).

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. małopolskie

Ludomir Handzel został wybrany w pierwszej turze głosowania na prezydenta Nowego Sącza, uzyskując 17 tys. 945 głosów, czyli 52,34 proc. Pokonał m.in. kandydatkę PiS Iwonę Mularczyk, żonę posła Arkadiusza Mularczyka.

W Krakowie do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta przechodzą: Aleksander Miszalski (37,21 proc.) i Łukasz Gibała (26,79 proc.).

Po przeliczeniu i zaakceptowaniu protokołów z komisji w Zakopanem w pierwszej turze Łukasz Filipowicz zdobył 3 tys. 852 głosy, co przełożyło się na poparcie na poziomie 37,20 proc.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. podkarpackie

Druga tura szykuje się również w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Przechodzą do niej: urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez Platformę Obywatelską, z wynikiem 37,91 proc. głosów oraz Waldemar Szumny (PiS), który uzyskał 23,24 proc. Szczegóły tego politycznego starcia można poznać tutaj.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. lubelskie

Michał Litwiniuk z Platformy Obywatelskiej, startujący w wyborach z własnego komitetu, ponownie został prezydentem Białej Podlaskiej. Uzyskał 53,12 proc. poparcia.

Mariusz Wicik z PiS i dotychczasowy prezydent Puław Paweł Maj zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Dostali odpowiednio: 23,46 proc. i 23,24 proc. poparcia. Różnica wyniosła zaledwie 38 głosów.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. świętokrzyskie

Adam Ciok i Arkadiusz Bogucki zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Skarżyska-Kamienej.

Natomiast do drugiej tury wyborów prezydenckich w Kielcach przeszli Agata Wojda (33,63 proc.) i Marcin Stępniewski (25,05 proc.).

Marek Materek, który ubiegał się o reelekcję, ponownie pokieruje Starachowicami; w wyborach na prezydenta miasta zdobył 66,05 proc. głosów, czym zagwarantował sobie kolejną kadencję.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. łódzkie

Mieszkańcy Sieradza w drugiej turze wyborów samorządowych zdecydują, kto zostanie prezydentem miasta. 21 kwietnia zmierzą się w niej urzędujący prezydent miasta Paweł Osiewała i Michał Pabich z KO.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Zgierzu zmierzą się natomiast obecny prezydent Przemysław Staniszewski startujący z własnego komitetu i Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej. Hanna Zdanowska wygrała wybory na prezydenta Łodzi z wynikiem 59,30.

Druga tura wyborów rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem Bełchatowa. Przeszli do niej walcząca o reelekcję Mariola Czechowska i Patryk Marjan. Na startującą z własnego komitetu wyborczego Czechowską zagłosowało 6 tys. 757 osób, co stanowiło 31,97 proc. wszystkich głosujących. Większe poparcie uzyskał kandydat KWW Bełchatowianie Patryk Marjan, na którego swój głos oddało 8 tys. 108 wyborców, co stanowi 38,36 proc.

Dotychczasowy prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora z Koalicji Obywatelski po raz drugi będzie pełnił najważniejszy w mieście. W niedzielnych wyborach uzyskał 8 979 głosów, czyli 60,45 proc. poparcia.

Ubiegający się o reelekcję Grzegorz Mackiewicz został wybrany w pierwszej turze na prezydenta Pabianic k. Łodzi, uzyskując 55,93 proc. głosów. Mackiewicz rządzi Pabianicami od 2014 roku.

W Kutnie prezydentem został dotychczasowy przewodniczący rady miasta Mariusz Sikora. Głosowało na niego 8 428 osób, czyli 52,74 proc. wyborców.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. wielkopolskie

Beata Dudzińska z KO zmierzy się z Marcinem Porzuckiem z PiS w drugiej turze wyborów na prezydenta Piły. Z wyliczeń PKW wynika, że Dudzińska zdobyła w pierwszym głosowaniu blisko 48 proc. głosów.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 - woj. kujawsko-pomorskie

Rządzący Bydgoszczą od 2010 roku Rafał Bruski z KO będzie zajmował tę funkcję przez kolejnych pięć lat. W pierwszej turze uzyskał 53,5 proc. głosów, wygrywając z trojgiem rywali.