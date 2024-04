W przypadku śmierci cały majątek osoby zmarłej jest przekazywany spadkobiercom zgodnie z zapisami testamentu lub na podstawie dziedziczenia ustawowego. Może jednak dojść do sytuacji, w której umiera nie obecny, ale były małżonek. Czy byłej żonie lub mężowi może przysługiwać spadek? Wyjaśniamy.

Jak się okazuje, odziedziczenie spadku po byłym zmarłym małżonku jest zazwyczaj niemożliwe. Chodzi o sytuację, w której wyrok sądu jasno wskazuje, że doszło do rozwodu lub separacji. W takim przypadku nie ma możliwości, aby były współmałżonek odziedziczył spadek w ramach dziedziczenia ustawowego. Część tego majątku mogą jednak odziedziczyć dzieci.



Zgodnie z art. 940 Kodeksu cywilnego, jeśli spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z winy współmałżonka i takie żądanie zostało spełnione, to wtedy współmałżonek również może zostać wyłączony z dziedziczenia.

Dziedziczenie po osobie zmarłej zgodnie z zapisami testamentu

Co jednak istotne, w pewnych warunkach można otrzymać spadek po byłym zmarłym małżonku. Dzieje się tak, kiedy zmarła osoba pozostawiła testament, w którym wskazała byłego współmałżonka jako spadkobiercę.

Testament jest dokumentem, w którym spadkodawca zapisuje, komu będzie przysługiwał jego majątek na wypadek śmierci. Najczęściej testament sporządza się w obecności notariusza, przez co później staje się on aktem notarialnym.

Osoby wskazane w testamencie nie muszą być spokrewnione z osobą zmarłą. Mogą w nim znaleźć się także różnego rodzaju podmioty. Dzięki temu można zapisać część spadku organizacjom charytatywnym, firmom i innym instytucjom.

Dziedziczenie ustawowe majątku osoby zmarłej

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, spadek dziedziczony jest zgodnie z określoną kolejnością. Pierwszeństwo ma współmałżonek oraz dzieci, w równych częściach. Istotne jest to, że współmałżonkowi przypada nie mniej niż 1/4 wartości całego spadku.

Jeśli zmarły nie miał dzieci, to spadek trafia do jego współmałżonka i rodziców. W przypadku, gdy któreś z nich nie dożyło śmierci, część spadku trafia do rodzeństwa lub jego zstępnych.



W dalszej kolejności spadek może trafić do dziadków lub ich zstępnych. Jeśli osoba zmarła nie miała żadnych krewnych to spadek trafia do gminy, w której mieszkała lub Skarbu Państwa.

