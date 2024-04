1 kwietnia ZUS otworzył okno transferowe, które potrwa do końca lipca bieżącego roku. W tym okresie można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianę podziału składki emerytalnej. Do podziału każdy płatnik ma dokładnie 2,92 proc. składki emerytalnej i do końca lipca może zdecydować, gdzie ulokować swoje pieniądze. Do wyboru jest ZUS i OFE.