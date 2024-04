Prezydent Ukrainy przekazał, że jego krajowi może wkrótce zabraknąć rakiet do obrony przeciwlotniczej. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego zapasy kończą się szybciej z powodu nieustających rosyjskich ataków. Do tych w ciągu ostatniego miesiąca dochodziło niemal codziennie. Według polityka Kijów nie jest w stanie przeprowadzić kontrofensywy, bo amunicji wystarcza jedynie do obrony.