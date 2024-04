W wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy 46 558 radnych, z czego 39 416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy.

Wybieranych będzie też: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast.