7 kwietnia od 20:00 do 24:00 wieczór wyborczy "Polska Wybiera. Wybory samorządowe 2024" a w nim wyniki sondażowe do sejmików oraz dla sześciu miast w trzech kanałach informacyjnych Polsatu: Polsat News, Wydarzeniach 24 i Polsat News Polityka. Program dostępny również na głównej antenie Polsatu.

W Polsacie głównym wieczór wyborczy wejdzie na antenę o godzinie 20:55, a wszystkie najważniejsze informacje, wyniki, dane, grafiki i relacje również w polsatnews.pl oraz Interii.

Na kogo tym razem postawią Polacy? Czy znów padnie rekord frekwencji przy urnach?

Już w niedzielę 7 kwietnia w kanałach informacyjnych Polsatu od godz. 20:00 wszystko o wyborach samorządowych 2024. Analizy, relacje ze sztabów wyborczych oraz komentarze. O 21:00 – poznamy wyniki sondażu exit poll.

Dowiemy się, jak partie polityczne zdały pierwszy egzamin od jesiennych wyborów parlamentarnych. Czy partie koalicji rządowej potwierdzą swój mandat, czy KO, Trzecia Droga i Lewica wzmocnią się w sejmikach wojewódzkich? Czy PiS obroni swój stan posiadania, czy Konfederacja będzie miała reprezentację w sejmikach, a może czekają nas jakieś niespodziewane rozstrzygnięcia – odpowiedzi u nas już od 20:55 także w Polsacie.

Gospodarzami wieczoru będą Piotr Witwicki - dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, dziennikarz prowadzący "Wydarzenia" oraz "Gościa Wydarzeń" i Katarzyna Zdanowicz – dziennikarka Polsat News i Wydarzeń oraz autorka podcastów "Między wersami" w Interii.

- Ostatnia frekwencja wyborcza pokazała, że Polacy chcą świadomie decydować o tym, kto ich reprezentuje i dokładnie wiedzą, jakich decyzji oczekują po politykach. Śledzą kampanie, oglądają debaty polityczne. Wieczór wyborczy "Polska Wybiera Wybory Samorządowe" jest zarówno dla nas dziennikarzy, jak i dla wyborców bardzo istotny, bo stanowi kulminację kampanii politycznej. Dowiadujemy się, na kogo i na jakie partie postawili tym razem Polacy. Dlatego bardzo starannie przygotowujemy się do tego wydarzenia. Przez cały dzień reporterzy Polsat News oraz Interii będą przekazywać informacje z całej Polski. W polsatnews.pl i w serwisie Interia Wydarzenia będziemy prowadzić tekstową relację live, a od 20:00 będziemy obecni we wszystkich naszych kanałach informacyjnych oraz w internecie - mówi Piotr Witwicki.

Bogdan Rymanowski prowadzący m.in. "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" uznany w sondażu Wirtualnej Polski za najchętniej oglądanego prezentera stacji informacyjno-publicystycznych w Polsce będzie rozmawiać z najważniejszymi politykami, ekspertami i publicystami. Tego wieczoru gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą politycy: Michał Kobosko (Klub Parlamentarny Polska 2050-Trzecia Droga), Krzysztof Kwiatkowski (senator PO), Przemysław Czarnek (Klub Parlamentarny PiS), Anna Maria Żukowska (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy), Michał Wawer (Klub Poselski Konfederacja), Małgorzata Paprocka (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta) oraz politolodzy m.in prof. Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński), prof. Ewa Marciniak (dyr. CBOS) i dziennikarze Piotr Zaremba oraz Zuzanna Dąbrowska.

Mateusz Białkowski – prowadzący "Wydarzenia 12:50" oraz "Wydarzenia 15:50", dziennikarz Wydarzeń 24 na bieżąco przekaże najciekawsze opinie internautów, prześledzi, co dzieje się w social mediach - poda najgorętsze tweety i komentarze.

Igor Sokołowski – prowadzący "Wydarzenia 15:50" będzie analizował m.in. dane statystyczne oraz frekwencję wyborczą.

Reporterzy Polsat News i Interii będą obecni we wszystkich sztabach wyborczych i stamtąd przekażą widzom najświeższe komentarze polityków oraz pokażą, jaka panuje w nich atmosfera. Będą też w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej o 21:00 jednocześnie na antenach kanałów informacyjnych, Polsacie głównym pokażemy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Będą one zawierały informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji oraz o wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 6 miastach Polski (Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Gdańska i Rzeszowa).

Informacje o przebiegu wyborów będzie można przez cały dzień i cały wieczór śledzić w portalu Interia. Na stronie głównej pokażemy transmisję wieczoru wyborczego w Polsat News, a także wizualizacje wyników: wyborczą mapę Polski oraz wyniki pojedynków prezydenckich w poszczególnych miastach wojewódzkich. W serwisie Interia Wydarzenia opublikujemy szczegółowe wyniki wyborów – do sejmików wojewódzkich, rad miast, na prezydentów miast, a także demograficzne ciekawostki z exit poll (jak głosowały wsie a jak miasta, jak mężczyźni a jak kobiety, jak młodsi a jak starsi).

Wieczór wyborczy będzie realizowany w studiu na ul. Łubinowej z użyciem najnowocześniejszej technologii między innymi wirtualnego okna i rozszerzonej rzeczywistość (Virtual Window i AR - Augmented Reality).

8 kwietnia (poniedziałek) od godz. 6:00 zapraszamy do Polsat News na specjalne wydanie Nowego Dnia "Polska Wybrała".

Karolina Soczewka i Bartosz Kwiatek podsumują jak głosowali Polacy w wyborach samorządowych. Kogo – według sondaży exit pool wybrali do pełnienia funkcji radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i czy w samorządach lokalnych zmienił się układ sił. Michał Stela przeprowadzi analizę wyników spływających z poszczególnych komisji wyborczych. Będzie to pierwsze tak pełne podsumowanie powyborcze.

