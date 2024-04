"Większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu" - napisał Donald Tusk, zwracając się do Benjamina Netanjahu. "Poddajecie tę solidarność ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość" - dodał. Na wpis zareagował Mateusz Morawiecki. We wtorek polski wolontariusz zginął podczas ataku na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy.

"Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu" - napisał Tusk do premiera Izraela w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość" - dodał.

Do wpisu premiera Tuska odniósł się Mateusz Morawiecki.

"Zezłościć to się można jak Panu sałatka jarzynowa na święta nie wyjdzie" - odpowiedział w mediach społecznościowych polityk PiS.

"Naprawdę, trochę powagi" - dodał.

Wojna Izraela z Hamasaem. Polak ofiarą ataku w Strefie Gazy

Polski wolontariusz Damian Soból z Przemyśla zginął podczas ataku na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy. Wśród ofiar śmiertelnych oprócz Polaka są także obywatele Australii i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyznał, że ataku dokonała izraelska armia. Jak stwierdził, był to "tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi".

ZOBACZ: Śmierć Polaka w Strefie Gazy. "Odpowiedzialność przyjęła izraelska armia"

- To się dzieje w czasie wojny. Dokładnie się temu przyglądamy, jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi rządami i zrobimy wszystko, by to się nie powtórzyło - przekazał premier Izraela.



Wcześniej "gruntowne śledztwo" w sprawie zapowiedziała izraelska armia.