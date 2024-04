Polska policja we wtorek rano przekazała statystyki z polskich dróg z okresu świąt Wielkiej Nocy. Te niestety okazały się dramatyczne. Najwięcej wypadków miało miejsce w Wielką Sobotę, wtedy doszło do 79 zdarzeń, w których życie straciło dziewięć osób. Rannych w wypadkach drogowych zostało 78 osób. Niewiele lepiej było w pozostałe dwa dni.

Wielkanoc. Policjanci podali tragiczne dane

Łącznie od piątku do poniedziałku na drogach zginęło 28 osób, a rannych zostało 240. Chociaż pijanych kierowców na drogach było mniej niż rok temu, to nie przełożyło to się na bezpieczniejsze święta. W okresie Świąt Wielkanocnych funkcjonariusze zatrzymali 1154 nietrzeźwych kierowców.

ZOBACZ: Wichury na południu Polski. Podniesiono stopień ostrzeżenia



- Te dane są niestety gorsze niż ubiegłoroczne. Odnotowaliśmy o 45 wypadków i dwie ofiary śmiertelne więcej niż w 2023. Jeśli chodzi o nietrzeźwych kierowców, zatrzymaliśmy o 48 mniej osób, które prowadziły samochód na tzw. podwójnym gazie - powiedział nadkom. Robert Opas z KGP w rozmowie z PAP.



Policja poinformowała, że w kolejne dni po świętach funkcjonariuszy na ulicach będzie więcej. Związane to będzie z porą powrotów ze świąt. Mundurowi apelują o ostrożną jazdę.

Strażacy nie odpoczęli w święta. Dwa razy więcej interwencji

Niestety w święta nie odpoczęli także strażacy. Podczas świątecznego weekendu interweniowali oni 4855 razy, czyli o 2437 więcej niż w zeszłym roku.

ZOBACZ: Prognoza pogody. Przynajmniej na kilka dni kończą się upały. Wraca chłód

Tylko w Poniedziałek Wielkanocny strażacy interweniowali w 672 zdarzeniach (dane do godz. 21). Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie małopolskim - 320 i śląskim - 201.

Wiele interwencji spowodowanych było pogarszającą się pogodą. "Niestety, w wyniku wichur na południu kraju życie straciło aż pięć osób" - przekazano w komunikacie.

W związku z burzami, ulewnym deszczem i potężnymi wiatrami, które przechodziły przez Polskę, strażacy prosili o "zachowanie szczególnej ostrożności oraz sprawdzanie prognozy pogody dla swojego regionu".