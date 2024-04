Na jednej z ulic w Zakopanem dziecko zostało przygniecione przez drzewo. Zabrano je do szpitala w bardzo poważnym stanie - przekazał st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Wiatr w Tatrach wieje dziś z prędkością nawet 100 km/h.

Strażacy apelują o powstrzymanie się od aktywności na zewnątrz.

- Prosimy o ograniczenie spacerów. Wiemy, że jest to dzień świąteczny, ale sytuacja naprawdę wygląda poważnie. Prosimy o nie wybieranie się na otwarte przestrzenie leśne, gdzie może stać nam się krzywda. Prosimy również o zabezpieczenia mienia np. mebli ogrodowych, lekkich ogrodzeń. Mogę one stanowić zagrożeniem - mówił Król-Łęgowski na antenie Polsat News.

Dziecko było reanimowane na miejscu.

- Od godzin porannych mamy pełne ręce roboty. W tym momencie jest to ponad 50 zdarzeń. Wiatr wieje z prędkością 100-120 km/h. W akcjach bierze udział ponad 100 strażaków - mówił rzecznik prasowy zakopiańskich strażaków.

Wichury w Tatrach. Drzewo spadło na jadący samochód

Wcześniej na ul. Stachonie w Zakopanem drzewo spadło na samochód, którym podróżowała młoda kobieta. Poszkodowanej nie udało się uratować. Ratownicy mieli problemy, by dostać się do środka. - Aby dostać się do wnętrza samochodu strażacy musieli użyć ciężkich narzędzi hydraulicznych - mówił st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski.

