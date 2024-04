- Wzrost cen pewnie odczujemy już od jutra, natomiast nie będzie to wzrost skokowy i dynamiczny, będzie to wzrost rozłożony w czasie - mówił na antenie Polsat News dr Tomasz Kopyściański ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dodał, że VAT jest "perfidnym podatkiem", ponieważ "jego koszty ostatecznie ponosi konsument".