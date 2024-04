Polacy ocenili kampanię samorządową. Zdecydowany lider

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia. W nadchodzących wyborach wybierzemy ponad 46 tys. radnych, z czego blisko 40 tys. do rad gmin, miast i miejskich, prawie 6,3 tys. do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, i ponad 400 do rad dzielnic Warszawy.

Wybierzemy również blisko 2,5 tys. włodarzy gmin i miast: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. W całym kraju tworzono 31 456 obwodów głosowania.

Poprzednie wybory samorządowe, na poziomie sejmików wojewódzkich, wygrało PiS, które zdobyło 34,13 proc. głosów. Druga była KO z poparciem 26,97 proc., a trzecie PSL - z poparciem 12,07 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się: SLD Lewica Razem 6,62 proc.; Kukiz'15 - 5,63 proc. oraz Bezpartyjni Samorządowcy - 5,28 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły 2 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła wtedy 54,90 proc.

Wybory samorządowe. Kto prowadzi najlepszą kampanię?

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl wynika, że najlepszą kampanię przed obecnymi wyborami samorządowymi prowadzi Koalicja Obywatelska - uważa tak 21,7 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 14 proc. badanych. Podium uzupełnia Konfederacja z wynikiem 9,9 proc.

Niewiele mniej, bo 9,1 proc. badanych uważa, że najlepszą kampanię prowadzi Trzecia Droga (PSL i Polska 2050). Nową Lewicę wskazało 7,5 proc. respondentów. 3,3 proc. ankietowanych stwierdziło natomiast, że najlepszą kampanię prowadzą Bezpartyjni Samorządowcy. 0,5 proc. respondentów wybrało odpowiedź "inny komitet".

13,3 proc. badanych ocenia kampanię wyborczą w wykonaniu wszystkich komitetów tak samo, z kolei 20,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.