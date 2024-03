- Od wielu tygodni ja i członkowie Stowarzyszenia "Razem dla Bielan" jesteśmy celem zorganizowanego hejtu - przekazał burmistrz warszawskiej dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. Jak powiadomił, ma dowody na to, że on i jego rodzina byli śledzeni. - Nie pozwolę na to, aby być zastraszanym i stalkowanym - zaznaczył, informując, że zgłosił sprawę do prokuratury.

Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany, jeszcze w czwartek zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym opowiedział o kulisach kampanii wyborczej.

Warszawa. Burmistrz dzielnicy Bielany mówi o zastraszaniu

- Czara goryczy się przelała. Jak mogłem znosić hejt i pogardę, tak nie pozwolę na to, aby być zastraszanym i stalkowanym. Niektórzy z was mogli znaleźć w skrzynkach gazetę, która jest dowodem na to, że od wielu tygodni ja, moja rodzina i współpracownicy jesteśmy śledzeni przez wynajętych do tego ludzi zarówno z aparatem, jak i z dronem - przekazał.

Pietruczuk wskazał, że z ukrycia wykonywano zdjęcia jemu i jego narzeczonej. - Efekt jest taki, że czuje się zastraszona i obawia się o nasze bezpieczeństwo. Zastanawia się, do czego jeszcze posuną się ci, którzy prowadzą tę zorganizowaną kampanię nienawiści - dodał.

Co więcej, sytuacja miała także wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa jego matki. - To są ubeckie metody. To tak teraz ma wyglądać uśmiechnięty samorząd? - pytał burmistrz.

Wybory samorządowe 2024. Pietruczuk: Sprawa zgłoszona do prokuratury

Jak przekazał, sprawę "hejterskiej gazetki" i "hejterskiego profilu w mediach społecznościowych" zgłosił do prokuratury. - Jeśli autorzy tych publikacji myślą, że im się upiecze, to grubo się mylą - zaznaczył.

Na profilu facebookowym "Dyktatura na Bielanach", który powstał, jak wskazują autorzy, "w odpowiedzi na patologicznie działania burmistrza Bielan", jeszcze przed nagraniem Pietruczuka odniesiono się do opisywanej przez niego "gazetki".

"Wyprzedzając wszelkie domysły i zapytania - NIE, NIE JESTEŚMY odpowiedzialni ani współodpowiedzialni za wyżej wymienioną 'prasówkę'" - podkreślono.

Przypomniano również, że jeszcze na początku lutego burmistrz poruszył temat "tajemniczej prasy o nazwie 'Obserwator Bielański', która zaczęła pojawiać się w skrzynkach lokalnych mieszkańców".

