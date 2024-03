- Projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne jest już gotowy - mówił w Polsat News rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W miejsce CBA ma powstać Centralne Biuro ds. Zwalczania Korupcji. Będzie to formacja policyjna, a nie - jak dotąd - specjalnego typu.

- Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, chce uspokoić państwa i malkontentów, jest, że to nie oznacza końca walki z inflacją. Ona będzie trwała i jestem pewien nabierze innego wymiaru i nowego rozpędu. Według tego projektu kompetencje, które do tej pory należały do CBA, zostaną podzielone - podkreślił Jacek Dobrzyński w wywiadzie dla Polsat News.

Co zamiast CBA? "Biuro na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji"

Część zadań CBA ma przejść do policji, gdzie ma powstać jednostka na wzór CBŚP - Centralne Biuro ds. Zwalczania Korupcji. - To tam trafią największe sprawy prowadzone do tej pory przez CBA - poinformował rzecznik.

Inne kompetencje dostanie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Do tej pory ABW, też w swoich strukturach i w swoich obowiązkach, miała walkę z korupcją - wyjaśnił. Pozostałe zadania, związane z kontrolą oświadczeń majątkowych czy zamówień publicznych, przejdą do Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak zaznaczył Dobrzyński, "ma to być formacja policyjna, a nie specjalna". - Policjanci też zajmują się walką z korupcją. To się często spotyka z uśmiechem, bo może nie ma teraz dużych spraw, którymi powinno się zajmować CBA, aczkolwiek tam też są funkcjonariusze, które są do tego przygotowani - zauważył.

Zapewnił również, że osoby, które pracowały w CBA i są fachowcami, bez problemu znajdą tam nowe zatrudnienie.

WIDEO: Projekt ustawy likwidującej CBA jest gotowy. Rzecznik ministra zdradza szczegóły

Likwidacja CBA. "Przejście będzie płynne"

Proces legislacyjny dopiero rusza. - Ten projekt był przygotowywany przez grupę fachowców, ale trzeba go też dopracować prawnie. Gdy przejdzie przez tę procedurę trafi do Rady Ministrów, a później do Sejmu. Trudno mówić o szybkości, dlatego, że trzeba to zrobić bardzo wnikliwie i dokładnie - zaznaczył.

Rzecznik ministra ds. służb specjalnych zapewnił również, że do tego czasu CBA będzie funkcjonowało normalnie. - Chociażby przykład Collegium Humanum, trwają duże działania CBA i warto zauważyć, że ta instytucja nadal funkcjonuje i to przejście w nowe struktury, jeżeli oczywiście zostanie to zaakceptowane przez prezydenta, będzie płynne - powiedział.

Wcześniej o finiszu prac nad ustawą informował na antenie Polsat News Polityka minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Wynika z tego kilka mocnych wskazań jeśli chodzi o pracę operacyjną, zabezpieczanie obywateli przed inwigilacją, system świadczeń majątkowych - mówił.