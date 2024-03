Na antenie poruszono między innymi temat zmian dokonywanych przez rząd Donalda Tuska w różnych obszarach.

- Jesteśmy na finiszu prac nad ustawą o likwidacji CBA. Wynika z tego kilka mocnych wskazań jeśli chodzi o pracę operacyjną, zabezpieczanie obywateli przed inwigilacją, system świadczeń majątkowych - zaznaczył Tomasz Siemoniak.

Siemoniak o dalszych zmianach

Zapowiedział powstanie Centralnego Biura Zwalczania Korupcji.

- W związku z tym to biuro będzie po prostu formacją policyjną, nie służbą specjalną. Na wzór CBŚP czy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie wzmocniony pion antykorupcyjny w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma to w swoich zadaniach, która istniała, zanim powstało CBA. Ona będzie zajmowała się korupcją na najwyższych szczeblach, a cały segment dotyczący oświadczeń majątkowych i ich kontroli będzie przeniesiony do Krajowej Administracji Skarbowej - podał koordynator służb specjalnych.

ac / Polsat News Polityka