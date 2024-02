Agenci CBA wkroczyli w poniedziałek do siedziby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Stało się to na zlecenie sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej. Jak się okazuje, chodzi o realizowany przez PAIH program, dzięki któremu do Polski mogli przyjeżdżać i tu pracować specjaliści IT z zagranicy, w tym Ukrainy, Rosji, Gruzji czy Mołdawii.