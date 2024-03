- Drogi premierze, mój przyjacielu, jestem bardzo szczęśliwy, że się spotkaliśmy dziś w Warszawie na konsultacjach międzyrządowych Ukrainy i Polski - powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do szefa rządu Ukrainy Denysa Szmyhala. - Szukamy dobrych rozwiązań, w kwestii rolnictwa posunęliśmy się krok do przodu - dodał.

W Warszawie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem szefa rządu Donalda Tuska oraz premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Miały rozwiązać m.in. kryzys na granicy dotyczący handlu i eksportu ukraińskiego zboża.

Donald Tusk po spotkaniu z Denysem Szmyhalem: Posunęliśmy się krok do przodu

Premier dodał, że "niezależnie od spraw trudnych, zdarzają się konflikty interesów, ale potrafimy o tym rozmawiać".

- Kończymy dzisiejsze rozmowy polsko-ukraińskie z przeświadczeniem, że nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć naszą solidarność i współpracę, szczególnie w obliczu zagrożenia, jakim jest agresywna polityka Rosji - przekazał.

Dodał, że Ukraina i Polska szukają dobrych rozwiązań i "w kwestii rolnictwa posunęliśmy się krok do przodu".

- Tak jak się umówiliśmy jeszcze w Kijowie, Polska przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej w sprawie zablokowania importu rosyjskiego białoruskiego zboża. Uzyskaliśmy efekt równoznaczny z embargiem i czekamy na ostateczną formalną decyzję, ale wydaje się, że jesteśmy o krok, by produktu rolne rosyjskie i białoruskie zostały przez UE obłożone cłem w wysokości 50 proc., co oznacza spełnienie naszego celu, jakim jest zablokowanie eksportu z tych krajów - wyjaśnił Tusk.

Wspomniał też o tym, że premier Ukrainy usłyszał od niego, co "Polska uzyskała w Unii we własnym interesie". - To są rozwiązania, które niekoniecznie budzą zachwyt po stronie ukraińskiej, ale szukamy takich metod, żeby nie były dla nikogo bolesne - powiedział szef polskiego rządu.

Premier przekazał również, że strony ustaliły działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dwie misje handlowo-przemysłowe, które przyjadą z Polski do Kijowa z wizytą i umożliwią uczestniczenie polskich firm w odbudowie Ukrainy po wojnie.

Denys Szmyhal: Chcemy, by Polska była przy odbudowie Ukrainy

Następnie głos zabrał Denys Szmyhal. - Po raz pierwszy taki format jak konsultacje się pojawił i będziemy go kontynuować - mówił.

- Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi, jesteśmy wdzięczni za wsparcie w okresie agresji rosyjskiej. Mamy wspólne wartości i cel - bezpieczna Europa, gdzie raz i na zawsze zostanie położony kres imperializmowi rosyjskiemu - podsumował premier Ukrainy.

Dodał: Zakładamy, że w ramach "koalicji pancernej" powstaną wspólne przedsiębiorstwa zbrojeniowe na terenie Polski i Ukrainy.

Szmyhal wyraził też nadzieję, że Polska będzie reprezentowana na wysokim szczeblu w Berlinie w czasie czerwcowej konferencji dot. odbudowy Ukrainy.

Tekst jest aktualizowany.