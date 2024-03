- Prawdziwa solidarność z Ukrainą? Mniej słów, więcej amunicji – stwierdził premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu w piątek w Berlinie weźmie udział w nagłym spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. - Sytuacja jest trudna, nie ma co tego wypierać - powiedział po wizycie w USA lider Koalicji Obywatelskiej.

Za nami spotkanie polskich władz w prezydentem USA. Tego samego dnia Donald Tusk zapowiedział, że w piątek odbędzie się nieplanowany, nagły szczyt Trójkąta Weimarskiego.

ZOBACZ: Donald Tusk po wizycie w Białym Domu. "Deklaracja Joe Bidena była jasna"

Donald Tusk apeluje ws. Ukrainy: Mniej słów, więcej amunicji

W piątek rano szef polskiego rządu opublikował w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do pomocy Ukrainie. - Prawdziwa solidarność z Ukrainą? Mniej słów, więcej amunicji – napisał na platformie X.

Ponad dwa lata po pełnoskalowej inwazji Rosji ukraińskie siły zbrojne ostatnio borykają się ze znacznie zmniejszonym dostępem do dostaw broni z Zachodu.

W czwartek Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, oświadczył, że Ukraina zaczyna mieć poważny deficyt amunicji, a państwa członkowskie sojuszu nie świadczą Kijowowi wystarczającego wsparcia. Stoltenberg stwierdził, że sojusznicy NATO mają możliwości, by dostarczyć Ukrainie więcej pomocy, ale muszą wykazać się polityczną wolą, by to zrobić.

Pilny szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie

- Będę w Berlinie rozmawiał z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem. Sytuacja jest trudna, nie ma co ukrywać - powiedział premier po wizycie w USA. Według Donalda Tuska "coraz częściej będzie się patrzyło na ten trójkąt. - Te trzy stolice mają w tej chwili takie zadanie i taką moc, żeby mobilizować całą Europę - dodał.

ZOBACZ: Wizyta w USA. Przydacz ocenił premiera. "Tusk czuje się nieswojo na czerwonych dywanach"

O godz. 13.55 niemiecki kanclerz Olaf Scholz powita polskiego premiera. Na godz. 14.15 zaplanowano oświadczenia prasowe z udziałem szefów rządów Polski i Niemiec oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Samo spotkanie ma rozpocząć się o godz. 14.30.

Reuters zwraca uwagę, że według niemieckich źródeł rządowych Scholz i Macron rozpoczną rozmowy zanim dołączy do nich Tusk, jako że w ostatnich tygodniach doszło do napięć między Paryżem z Berlinem, m.in. w związku z wypowiedzią Macrona, który nie wykluczył wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę, odpierająca od dwóch lat inwazję Rosji. Kanclerz jest temu zdecydowanie przeciwny.

Historia Trójkąta Weimarskiego

Pomysł utworzenia Trójkąta Weimarskiego zrodził się w okresie przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. To organizacja powołana do życia 28-29 sierpnia 1991 r. w niemieckim Weimarze, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji - Krzysztofa Skubiszewskiego, Hansa-Dietricha Genschera i Rolanda Dumasa.

ZOBACZ: Marcin Mastalerek: Premier Tusk łamie ustalenia z prezydentem

Trójkąt Weimarski służy jako platforma współpracy i dialogu między Polską, Niemcami i Francją. Początkowo skupiał się na wspieraniu transformacji ustrojowej Polski i jej integracji z UE. Dla Polski była to również szansa na większe otwarcie na Zachód i umocnienie pozycji lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rola formatu uległa zmianie w związku z wejściem Polski do struktur świata zachodniego i zmiany realiów politycznych.

Spotkania Trójkąta Weimarskiego odbywają się w różnych formatach, w zależności od rangi i celu. Spotkania na najwyższym szczeblu, w których uczestniczą szefowie państw lub rządów są poświęcone najważniejszym kwestiom politycznym i strategicznym. Spotkania organizowane są również pomiędzy ministrami, np. spraw zagranicznych, spraw europejskich, obrony, finansów. Są też szczyty z udziałem szefów parlamentów.