"Co szykuje Putin? Czy ostatnie wydarzenia to zapowiedź eskalacji działań w Rosji?". Już w czwartek o 19:15 w Polsacie i Polsat News kolejna odsłona nowego programu Doroty Gawryluk - "Lepsza Polska".

W czwartek gośćmi programu będą:

Marek Budzisz - ekspert do spraw wschodnich "Strategy&Future".

Prof. Piotr Grochmalski - dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

Krystyna Kurczab-Redlich - publicystka, była korespondentka polskich mediów w Moskwie, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina".

Gen. Jarosław Kraszewski - były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

"Lepsza Polska" w czwartki o 19:15 na antenach Polsatu

Najnowszy odcinek programu "Lepsza Polska" w czwartek o 19:15 w Polsacie, Polsat News.

Kolejny odcinek programu już 4 kwietnia w czwartek o 19:15 w Polsacie, Polsat News.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Rolnik bije na alarm: Naszą ziemię przejmą zagraniczne koncerny

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy „Lepsza Polska” i marzenie o „Lepszej Polsce”. Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.

Zapraszamy do śledzenia kont socialowych programu:

Instagram

Facebook

TikTok

Całe odcinki po programie można obejrzeć w trzech miejscach:

polsatboxgo.pl

polsat.pl

lepszapolska.polsatnews.pl

YouTube

Wideo: Program "Lepsza Polska". Jaka recepta na problemy rolników?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsat News