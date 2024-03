Podczas czwartkowej konferencji prasowej sędzia Krzysztofiuk podkreślił, że postanowienia są nieprawomocne a zatrzymani, dwóch urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i beneficjent dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, mają siedem dni na wniesienie ewentualnego zażalenia.

- W ocenie sądu rejonowego przesłanka dowodowa została spełniona - dodał. - Z postanowienia wynika, że maksymalna kara grożąca podejrzanym wynosi 10 lat pozbawienia wolności - mówił Krzysztofiuk.

Dodał, że chodzi o artykuły 231, 271 i 296 Kodeksu karnego.

- Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, przestępstwa wobec wiarygodności dokumentów i wyrządzenia szkody znacznej rozmiarów - podał sędzia mokotowskiego sądu rejonowego. Treść złożonych przez aresztowanych wyjaśnień jest niejawna.

Areszt tymczasowych dla zatrzymanych. Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Wśród aresztowanych osób jest duchowny Michał O. Duchowny uzyskał dla prowadzonej przez siebie Fundacji Profeto dotację w wysokości ponad 66 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

We wtorek funkcjonariusze ABW wkroczyli do mieszkań polityków prawicy w związku z nieprawidłowościami w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie trwa od lutego, służby weszły m.in. do nieruchomości Dariusza Mateckiego, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W wyniku tych działań prowadzonych na zlecenie Prokuratury Krajowej we wtorek zatrzymano pięć osób i postawiono im zarzuty. To czterech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, z departamentu Funduszu Sprawiedliwości i beneficjent dotacji - ks. Michał O., były egzorcysta i szef fundacji Profeto.

- Urzędnicy departamentu Funduszu Sprawiedliwości doprowadzili do wypłaty ponad 66 mln zł podmiotowi, który nie spełniał wymogów - mówił w środę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Przekazał też, że już wcześniej prokuratura zatrzymała w tej sprawie dwie inne osoby.