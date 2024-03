Pomysł obowiązkowej służby wojskowej wzbudza skrajne emocje wśród obywateli. Pytania budzi również termin oraz zakres jej ewentualnego obowiązywania. Szef BBN w jednym z wywiadów stwierdził, że w Polsce powinna rozpocząć się debata nad wprowadzeniem obowiązkowego poboru. Zdaniem Jacka Siewiery nie miałby to jednak dotyczyć "biegania z karabinem".

- Nie do końca rozumiem, dlaczego ta debata jest dla nas tak trudna - powiedział Siewiera w rozmowie na kanale "This is IT" na YouTube.

Obowiązkowa służba wojskowa coraz bliżej? Szef BBN chce debaty

Jacek Siewiera stwierdził, że w krajach zachodnich kwestia poboru czy obowiązkowej służby wojskowej jest obecnie częściej poruszana i znacznie intensywniej niż w Polsce. Jego zdaniem dyskusja powinna toczyć się wokół "obowiązkowej służby obywatelskiej i publicznej".

- Obszar logistyczny, planistyczny, obsługi zaawansowanego uzbrojenia, walki cyber i kognitywnej to obszary dalekie od linii frontu - wskazywał szef BBN, podkreślając różne możliwości służby.

Dodał, że debata nad obowiązkową służbą wojskową powinna mieć szeroki charakter, tak jak i cały wymiar służby. - Nie obowiązkowa służba wojskowa, a obowiązkowa służba obywatelska, publiczna. Rodzaj świadczenia pewnych prac i realizacji pewnych zadań w ramach świadomości, że bycie obywatelem to nie jest tylko branie, uczestnictwo w rynku pracy, a w przypadku wojny - wyjazd - zaznaczył.

Szczegóły obowiązkowego poboru. Mężczyźni "z utrudnieniami"

Odpowiadając na pytania internautów, Siewiera ocenił, że w przypadku wojny wyjazd mężczyzn w wieku poborowym "będzie utrudniony". Wskazał jednak, że nie wyobraża sobie poszukiwania osób uchylających się od poboru po całej Europie.

Szef BBN odniósł się także do kwestii miejsca dla mniejszości seksualnych w wojsku. - Jeżeli chodzi o osoby o innych preferencjach niż heteroseksualne, to w wojsku oczywiście też jest miejsce dla takich osób i nikt absolutnie nie powinien zadawać pytań czy warunkować służby wojskowej lub stanowiska w służbie w oparciu o preferencje seksualne- podkreślił Jacek Siewiera.

W 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w związku z przejściem na armię zawodową.