Rosja szuka winnych ataku terrorystycznego w Crocus City Hall pod Moskwą, mimo że do odpowiedzialności przyznało się Państwo Islamskie. W ataku zginęło co najmniej 139 osób, a ponad 200 zostało rannych. Dyrektor FSB Rosji Aleksandr Bortnikow stwierdził, że za atakiem mają stać władze w Waszyngtonie, Londynie i Kijowie. Nie przytoczył jednak żadnych dowodów na autentyczność zarzutów.

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin sugerował Ukrainie współudział w zamachu. Kreml twierdził, że zatrzymani próbowali po wydarzeniach w hali koncertowej przekroczyć granicę. mając tam "przygotowane okno ucieczki". Podejrzani zostali zatrzymani wówczas w obwodzie briańskim, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Białorusią i Ukrainą.

Do oskarżeń Kremla odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że "to co wydarzyło się w Moskwie jest oczywiste, a Putin i inne szumowiny po prostu próbują zrzucić winę na kogoś innego". Wskazał również, że Kreml zawsze stosuje te same metody przerzucenia odpowiedzialności.

Atak pod Moskwa. Rosja rzuca oskarżeniami wobec sojuszników Polski

Agencja Reutera twierdzi, że za atakiem na salę koncertową stoi 29-letni Sanaullah Ghafari, będący przywódcą Państwa Islamskiego Chorasan (ISIS-K). Informacje mają być potwierdzone u kilkunastu źródeł, w tym u funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i wywiadu w Afganistanie, Pakistanie, Iraku i Stanów Zjednoczonych.



Ghafari jest jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie. USA wyznaczyło nagrodę "za głowę" przywódcy ISIS-K w wysokości 10 milionów dolarów. Ma to związek z atakiem na międzynarodowe lotnisko w Kabulu podczas wycofywania się wojsk amerykańskich. Zginęło wówczas 13 żołnierzy i wielu cywilów.

ZOBACZ: Atak pod Moskwą. Podejrzani usłyszeli zarzuty

Moskiewski sąd przekazał agencji RIA Novosti, że to zatrzymani Dalezdzhon Barotovich Mirzoyev oraz Saidakrami Murodali Rachabalizoda mieli stać za piątkowym atakiem na podmoskiewską halę widowiskową.

Obaj prosto z sądu trafili do aresztu na najbliższe dwa miesiące, gdzie będą oczekiwać na proces - poinformowała agencja Interfax.