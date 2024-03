Nieoficjalnie: Służby w kolejnym domu Zbigniewa Ziobry

Od wtorku służby przeszukują mieszkania należące do polityków, którzy mogą mieć związek z nieprawidłowościami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości. Do tej pory ABW wkroczyło m.in. do nieruchomości należących do Dariusza Mateckiego, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego czy Zbigniewa Ziobry.

ABW przeszukuje kolejne nieruchomości. Dom Zbigniewa Ziobry i nie tylko

W środę Polsat News potwierdził, że służby sprawdzą również kolejną posiadłość byłego prokuratora generalnego. W odróżnieniu od przeszukania domu w Jeruzalu, podczas działań w Warszawie mają być obecni domownicy.

Informację jako pierwszy podał portal RMF24.

W środę po godzinie 6 Ziobro zwołał konferencję prasową przed swoim domem. Wymieniał prawa, które - jego zdaniem - zostały naruszone podczas wtorkowego przeszukania ABW. Jak wskazał, powinien móc zapoznać się z postanowieniem ws. przeszukania i mieć możliwość doboru zaufanych osób do udziału w czynnościach, a także zagwarantowania przeszukania bez niszczenia budynku.

- Niestety, mimo że prokuratura ma mój numer telefonu, bo nie zmieniłem go od czasu gdy byłem prokuratorem generalnym, nie pofatygowała się, by wykonać do mnie telefon i ustalić, czy umożliwię wykonanie tego typu czynności procesowych - mówił.

Są pierwsze zatrzymania ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

We wtorek służby w różnych miejscach na terenie Polski prowadziły przeszukania na polecenie śledczych badających nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej przekazał, że w sprawie zatrzymano cztery osoby: trzech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz jedną osobę, która jest beneficjentem funduszu.

Nowak kategorycznie zaprzeczył, jakoby funkcjonariusze "mieli wybijać okna", tak jak twierdzili politycy opozycji. - Nie wybito okien. Na tyle naruszono drzwi, żeby wejść do mieszkania - przekazał. Jak zaznaczył prokurator, jest to sprawa "o charakterze urzędniczo-kryminalnym". - Nie ma zabarwienia politycznego - przekazał. - Każdej osobie, której prawo zostało naruszone, przysługuje zażalenie - przekazał.