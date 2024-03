Rozbicie układów, własny dom to wolność, polska zdrowa żywność, samorząd pełen energii, swoboda przemieszczania się - to główne postulaty "Samorządowej Piątki" zaprezentowanej podczas konwencji Konfederacji. Wcześniejsza "piątka" stworzona przez jednego z liderów prawicowej formacji budziła kontrowersje.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy podczas sobotniej konwencji samorządowej zaprezentowali kandydatów, którzy wystartują z ich poparciem w kwietniowych wyborach samorządowych. Uczestnicy wydarzenia szczególnie zwracali uwagę na chęć zmiany władzy w Krakowie, która jest ich zdaniem możliwa dzięki kandydaturze Konrada Berkowicza na urząd prezydenta miasta.

- W Krakowie odbywają się absolutnie historyczne wybory - pierwsze, w których mamy całkowita pewność, że po 21 latach zmieni się prezydent - powiedział poseł Konfederacji ubiegający się o ten urząd.

Konrad Berkowicz chciałby m.in. zdecentralizować dzielnice w celu zwiększenia ich kompetencji oraz budżety ponieważ jego zdaniem to mieszkańcy poszczególnych dzielnic wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne.

"Samorządowa Piątka Konfederacji". Prawicowe ugrupowanie przedstawiło plan

Krzysztof Bosak w czasie konwencji zaprezentował pięć haseł, które mają towarzyszyć samorządowej kampanii ugrupowania. Należeć mają do nich "rozbicie układów, własny dom to wolność, samorząd pełen dobrej energii, polska zdrowa żywność, swoboda przemieszczania się".

Pierwszy z nich odnosić się do "starych układów" ludzi, "którym nic się nie chce" i mają blokować dostęp do awansu młodszym ludziom. Kolejny nawiązuje do wysokich kosztów budowy domów, czego przyczyną ma być nie tylko pandemia i wojna w Ukrainie, ale również różne regulacje prawne autorstwa urzędników Unii Europejskiej i rządów poszczególnych państw.

Hasło "samorząd pełen dobrej energii" ma być umożliwieniem Polakom dostępu do dobrej i taniej energii.

- Ponad połowa opłaty prądu to ceny wymyślone przez Unię Europejską. Jesteśmy pchani w system antyludzki - mówił Krzysztof Bosak. Kolejny punkt odnosi się do ułatwienia produkcji i handlowania żywnością, m.in. na targach miejskich.

Ostatni punkt "Samorządowej Piątki" nawiązuje do przepisów unijnych, które zdaniem Konfederacji prowadzą do wycofania z użytkowania najstarszych samochodów, doprowadzając do pogłębienia podziałów na bogatych i biednych.

- Mamy to zagwarantowane w konstytucji. Nie może być tak, że ktoś przychodzi i mówi: Nie możesz wjechać. Jesteśmy gospodarzami w swoim kraju - mówił wicemarszałek Sejmu.

Kolejna "piątka" Konfederacji. Wcześniejsza budziła kontrowersje

Tworzenie nazewnictwa "piątki" przez prawicowe ugrupowanie może mieć związek z hasłem medialnym "piątka Mentzena", które obiegło portale społecznościowe oraz wzbudziło kontrowersje opinii publicznej. Sławomir Mentzen w jednym z nagrań miał wówczas wskazywać, że jego ugrupowanie nie chce "Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej".

- "Piątka Mentzena" to wyrywany z kontekstu cytat, do którego sam autor nie wracał. Oceniajmy rzeczy we właściwej proporcji - tłumaczył swojego partyjnego kolegę w "Graffiti" Polsat News Krzysztof Bosak, wskazując że program Konfederacji oparty jest na wolności gospodarczej, zdrowym rozsądku w podejmowaniu jakichkolwiek zobowiązań na nasze państwo oraz opartej na interesie narodowym polityka zagraniczna.

Podczas sobotniej konwencji Bosak wskazał, że ugrupowanie łączy wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm, zdrowy rozsądek oraz wartości Bóg, honor i ojczyzna. Nawiązując do "100 konkretów na 100 dni" obecnego rządu zaznaczył, że Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy oszczędnie składają obietnice. Kampanię wyborczą przeciwników określił "konkursem obietnic", a działania obecnego rządu "kabaretem, nie rządzeniem".

- Interes obywateli jest dla nas na pierwszym miejscu - dodał parlamentarzysta.