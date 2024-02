Konfederacja w wyborach samorządowych zarejestrowała komitet pod nazwą "Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy". Liderzy ruchu Bezpartyjni Samorządowcy nie kryją oburzenia i składają pozew do sądu. Jak dowiedziała się Interia będą wnioskować o to, aby do czasu rozstrzygnięcia sporu Konfederacja nie mogła korzystać z ich nazwy. - To absurd - komentował te zarzuty Witold Tumanowicz z Konfederacji.





Podczas sobotniej konferencji podano hasło kampanii wyborczej Konferencji i Bezpartyjnych Samorządowców - "Łączy nas wolność".

- Idziemy do wyborów samorządowych razem, by odzyskiwać samorządy lub utrzymać pozycję, którą mamy - powiedział jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Nie chcemy oddawać sejmików wojewódzkich w ręce ogólnopolskich partii politycznych, które bardzo mocno kłócą się ze sobą - dodał.

Jak stwierdził, w obliczu "szaleństw", które przychodzą z zagranicy, Konfederacja jest siłą umiarkowaną.

Bosak nawiązał też do CPK. - Okazuje się, że projekt w tej chwili nie będzie kontynuowany, bo jest za bardzo PIS-owski. Odrzucamy tę logikę - powiedział.

