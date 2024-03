- Wiele osób widzi, że to, co było mówione w kampanii wyborczej, to obietnice bez pokrycia. W pierwsze trzy miesiące nowa władza wycofała się z prawie wszystkiego, co obiecywała - stwierdził Krzysztof Bosak z Konfederacji.



Wicemarszałek Sejmu uznał, że obecna Koalicja może wycofać się z wszelkich obietnic, jakie poszczególne partie do niej należące, składały przed październikowymi wyborami. Na poparcie swoich słów odniósł się do wypowiedzi Moniki Rosy w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News.



- Dzisiaj byłem w porannym programie Bogdana Rymanowskiego i siedząca naprzeciwko mnie pani reprezentująca Platformę zaprezentowała taką narrację, że "100 konkretów" w zasadzie Koalicji nie obowiązuje, bo to nie były obietnice Koalicji, tylko to były obietnice Platformy - mówił Bosak.

- W ten sposób można unieważnić wszystkie obietnice i partie, które w tej chwili rządzą Polską, czują się zwolnienie ze wszystkich obietnic, bo mogą powiedzieć "to nie my" - tłumaczył.

Krzysztof Bosak: Tylko tyle i aż tyle

Polityk podkreślił, że Konfederacja nie składa setek obietnic, a obiecała jedynie, że wszędzie, gdzie może "wprowadzi rozsądnych ludzi", by reprezentowali sprawy swoich wyborców. - To wyraża hasło "Łączy nas wolność" - tak je rozumiem - podkreślił odnosząc się do hasła Konfederacji w wyborach samorządowych 2024.

- Mamy obywateli, obywatele angażują się w swoje sprawy, obywatele mają swoją sferę definiowania tego, jaki jest ich interes na poziomie gmin, powiatów, sejmików i po prostu korzystają ze swoich praw – tylko tyle i aż tyle - zaznaczył.

Wybory samorządowe 2024. Konfederacja w trasie

W niedzielę odbyło się spotkanie otwarte Konfederacji w Kielcach w ramach ich samorządowej trasy. Partia w tegorocznych wyborach samorządowych połączyła się z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ponieważ, jak napisała na swoim profilu "Potrzeba wielu rąk, by coś zmienić".



17 lutego Konfederacja rozpoczęła swoja kampanię samorządową. Podczas pierwszej konferencji ogłosiła swoje hasło wyborcze, które brzmi "Łączy nas wolność".