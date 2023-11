Aaron James to 46-letni weteran, który pracował jako monter linii wysokiego napięcia. Pewnej nocy w czerwcu 2021 r. uległ wypadkowi. Podczas pracy przypadkowo dotknął twarzą niezabezpieczonego kabla. Jego ciało natychmiast przeszyło 7 200 volt, powodując poważne obrażenia. Aaron James stracił, nos, lewy policzek, podbródek i lewe ramię. Poważnie zostało uszkodzone jego lewe oko. Mężczyzna trafił do lokalnego szpitala, gdzie lekarze nie byli pewni, czy w ogóle przeżyje.

Przez kolejne tygodnie 46-latek był przenoszony ze szpitala do szpitala. W jednym otrzymał bardziej intensywną opiekę, w kolejnych przeprowadzono operacje rekonstrukcji, amputowano niesprawne lewe ramię i usunięto uszkodzonego oko, gdyż sprawiało mu ból. Większość czasu pozostawał nieprzytomny. Żona Aarona Jamesa, która zobaczyła go po wypadku, wspominała, że twarz mężczyzny była tak uszkodzona, że widoczne były kości.

"On nie ma twarzy"

- Widziałam jego oczodół. Widziałam jego czaszkę i pomyślałam: "on nie ma twarzy" - powiedziała Megan James.

- Najbardziej martwiłam się o to, jaki będzie, gdy odzyska przytomność - dodała.

Aaron James odzyskał świadomość sześć tygodni po wypadku. Zespół lekarzy, który zajmował się Aaronem, opowiedział o jego przypadku dr Eduardo Rodriguezowi, prowadzącemu Program Transplantacji Twarzy w centrum NYU Langon Health w Nowym Jorku.

Dr Eduardo Rodriguez omówił z mężczyzną możliwość nie tylko przeszczepu twarzy, ale także gałki ocznej. Zastrzegł przy tym, że przeszczep oka nie musi oznaczać, że będzie nim widzieć. To była ryzykowna operacja. Chirurdzy od lat z powodzeniem przeszczepiają rogówki, ale dotąd nie przeszczepiono całego oka.

Pierwszy przeszczep oka. Operacja trwała 21 godzin

Do zabiegu doszło 27 maja, a przy całej procedurze pracowało ponad 140 osób. W trakcie trwającej 21 godzin operacji mężczyźnie przeszczepiono lewą część twarzy i całe oko. Po miesiącach od operacji Eduardo Rodriguez poinformował, że rekonwalescencja Aarona Jamesa przebiega dobrze, a podwójny przeszczep zakończył się powodzeniem.

- Sam fakt, że dokonaliśmy pierwszego udanego przeszczepu całego oka z twarzą, jest ogromnym wyczynem, o którym wielu myślało, że jest niemożliwy - powiedział dr Eduardo Rodriguez.

- Zrobiliśmy duży krok naprzód i utorowaliśmy drogę do kolejnego rozdziału przywracania wzroku - dodał.

Lekarz: Postępy w zdrowieniu Aarona Jamesa są wyjątkowe

Gałka oczna i twarz zostały pobrane od 30-letniego dawcy. Aaron James ma nadzieję, że po czasie odzyska wzrok w lewym oku.

- To naprawdę moja największa nadzieja - powiedział Aaron.

- Jeśli uda mi się z tego wyjść, to świetnie. Ale jeśli zapoczątkuje to kolejną ścieżkę w dziedzinie medycyny, to jestem jak najbardziej za - dodał. Lekarze będą co jakiś czas kontrolować stan zdrowia mężczyzny.

Transplantolog Bruce Gelb powiedział, że postępy w regeneracji jego nowego oka są "wyjątkowe". Aaron James jest 19. osobą w stanach, której przeszczepiono twarz.

Jego żona powiedziała, że zobaczenie męża operacji "było szalonym, wspaniałym, dziwnym, ekstatycznym, szczęśliwym uczuciem".

Źródło: CNN, BBC News