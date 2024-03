Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? "Osiem zarzutów wobec szefa NBP"

"We wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego jest osiem głównych zarzutów" - podało nieoficjalnie TVN24.

Pod wnioskiem o postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu zbierane są podpisy.

Wśród sformułowanych zarzutów miało pojawić się "inicjowanie i uczestnictwo w podejmowaniu decyzji" o skupie obligacji Skarbu Państwa przez co Adam Glapiński miał zapewniać "pośrednie finansowanie przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych".

Prezesowi NBP ma zarzucać się również, że nie dopuszcza członków Rady Polityki Pieniężnej i części członków zarządu NBP do informacji.

Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? Jest wniosek

W sformułowanym wniosku miał znaleźć się także zarzut, że w grudniu 2020 roku oraz w marcu 2022 roku Adam Glapiński podejmował interwencje walutowe bez należytego upoważnienia od Zarządu NBP", a "w latach 2021 i 2023 inicjował, akceptował i realizował działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej" zapisanych w Konstytucji RP.

Posłowie zarzucają Adamowi Glapińskiemu "uchybienie obowiązku współdziałania z ministrem finansów przy opracowywaniu planów finansowych państwa". Tym samym szef resortu finansów miał zostać wprowadzony w błąd przy tworzeniu budżetu na 2024 rok.

Przedmiotem wniosku ma również być sposób naliczania nagród kwartalnych, które wypłacał sobie prezes NBP. "Uchybił nakazowi apolityczności prezesa NBP oraz zakazowi prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu, co stanowiło naruszenie art. 227 ust. 4 Konstytucji RP w ten sposób, że publicznie angażował się w agitację, także w ramach kampanii wyborczej, na rzecz partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość..." - czytamy we wniosku.

Kłopoty prezesa NBP. Może stanąć przed Trybunałem Stanu

Wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.