Prezydent Duda przebywa obecnie z oficjalną wizytą w stolicy Słowenii, podczas której odbywa spotkanie z prezydent tego kraju Nataszą Pirc Musar oraz bierze udział w polsko-słoweńskim forum gospodarczym. W czasie konferencji prasowej został m.in. zapytany o wniosek dotyczący postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, który zapowiedział premier Donald Tusk.

- Żadna taka inicjatywa do Sejmu nie wpłynęła i mam nadzieję, że nie wpłynie. Na pewno nie wpłynie ona (pozytywnie -red.) na pozycję Polski na arenie finansowej, międzynarodowej, na międzynarodowych rynkach finansowych. Na pewno nie poprawi to pozycji i sytuacji Polski - stwierdził.

Jak dodał, zawsze jest "tąpnięcie", jeśli próbuje się w jakiś sposób usunąć szefa banku centralnego. "Tym bardziej, jeśli próbuje się usunąć szefa banku centralnego, pod którego rządami udało się nie tylko przetrwać bardzo trudny czas pandemii koronawirusa, nie tylko udało się przetrwać bardzo trudny czas kryzysów, związanych z rosyjską napaścią na Ukrainę i tąpnięć, które one wywołały, choćby na rynku energetycznym czy w kwestiach inflacyjnych" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent w swojej wypowiedzi zaznaczył, że w Polsce inflacja została "w ogromnym stopniu zduszona", mimo że zapowiadano, iż będziemy mieli "jakąś absolutną katastrofę". - Do żadnej katastrofy nie doszło i stało się to między innymi dzięki mądrej, rozsądnej polityce realizowanej przez szefa banku centralnego, przez prezesa Glapińskiego i Radę Polityki Pieniężnej - oceniła głowa państwa.

- W związku z powyższym apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne - jeśli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, jaką udaje się realizować przez ostatnie lata - podkreślił prezydent.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że Koalicja Obywatelska ma już gotowy wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzutami rządzących wobec Adama Glapińskiego mają być m.in. brak neutralności politycznej przed wyborami, chociaż wymaga tego stanowisko szefa NBP, i wprowadzenie w błąd rządu w sprawie zeszłorocznych wyników finansowych NBP.

Szef KPRM Jan Grabiec wskazał, że postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest gotowy do złożenia w każdej chwili, a decyzji w tej sprawie można się spodziewać w ciągu najbliższych godzin. - To będzie decyzja, którą podejmie zapewne szef klubu KO i premier - powiedział minister Grabiec.

Niewykluczone, że wniosek rządu o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu poprze również Konfederacja. - Prezes Glapiński razem z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim byli odpowiedzialni za katastrofalną dla kieszeni Polaków politykę proinflacyjną i druk pustego pieniądza po pandemii. Bezpośrednio prezes Glapiński za utrzymywanie na zbyt niskim poziomie stóp procentowych i to doprowadziło do ograbienia Polaków z ich oszczędności. Powinien za to odpowiedzieć - uznał Stanisław Tyszka w programie "Graffiti" w Polsat News.

Wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.