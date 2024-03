- Sądzę, że wszystko jest ok, poza handlem, w szczególności w temacie rolnictwa - tak stosunki polsko-ukraińskie skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w Polsat News. Polityk wskazał, w jaki sposób można załagodzić spory. W rozmowie z Agnieszką Laskowską przestrzegał również przed imperialistycznymi dążeniami Władimira Putina.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba został zapytany przez reporterkę Polsat News Agnieszkę Laskowską o opinię w sprawie polsko-ukraińskich relacji.

- Sądzę, że wszystko jest ok, poza handlem, w szczególności w temacie rolnictwa - stwierdził. Podkreślił, że strona ukraińska dostrzega duże zaangażowanie Polski w kwestii pomocy militarnej.

Dmytro Kułeba zaapelował: Mniej polityki, więcej konkretów

Kułeba stwierdził również, że "doskonale nam się układa w sprawie naszej drogi do UE i NATO". - Mamy problem z rolnictwem, ale właściwi eksperci pracują nad tym. Im mniej będzie w tej sprawie polityki, tym większe są szansę, że zostanie rozwiązana - uważa szef ukraińskiego MSZ.

ZOBACZ: Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba: Jeśli zabraknie nam broni, będziemy walczyć łopatami

Wcześniej na temat próby rozwiązania polsko-ukraińskiego konfliktu mówił szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski.

"Uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu rolnictwa" - podkreślał w lutym w liście do protestujących rolników.

Szef ukraińskiego MSZ o Putinie: Ma agresywne ambicje

Kułeba odpowiedział również na pytanie dziennikarki Polsat News o imperialistyczne dążenia Władimira Putina. - Nie wiem, dlaczego wszyscy zapomnieli o dokumencie, który Rosja rozpowszechniała w grudniu 2021 roku. w tym dokumencie Moskwa żądała, żeby NATO cofnęło się do granicy z 1997 roku - zauważył.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Negocjacje z Rosją? Dmytro Kułeba: Odbyło się 200 rund

Jak wyjaśnił te granice "pokrywają się z granicą byłego bloku radzieckiego, którego częścią była także Polska". - Więc nie ograniczałbym ambicji Putina tylko do Mołdawii czy Gruzji. Jego plany są dużo większe - podkreślił Kułeba.

Jego zdaniem "Putin posunie się tak daleko jak mu się pozwoli". - Najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wojnie Rosji z NATO jest spieranie Ukrainy w walce z Rosją na naszym terytorium. To bardzo prosta matematyka. Bo jakakolwiek nie byłaby cena pomocy Ukrainie, cena walki własnymi rękami jest o wiele wyższa. A najwyższą ceną jest utrata ludzkiego życia - uważa ukraiński polityk.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Dmytro Kułeba: możemy pokonać Rosję, mamy drogę do zwycięstwa

- Wszyscy zgadzamy się, ze według Putina upadek ZSRR jest największą katastrofą XX wieku. Więc jeśli on chce go odbudować to jego agresywne ambicje wykraczają daleko poza granice najbliższych sąsiadów - dodał.