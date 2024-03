Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, z pełną świadomością tego, że Sojusz jest strukturą obronną - powiedział szef Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. W podobnym tonie wypowiedział się w Polsat News były szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, który stwierdził, że "trzeba szykować się do wojny".

Szef Sztabu Generalnego był jednym z gości na zorganizowanej w Warszawie przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego konferencji z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

Generał Wiesław Kukuła odnosząc się do płynącego ze strony Rosji zagrożenia ostrzegł, że Moskwa przygotowuje się do konfliktu z NATO. - Z pełną ostrością dostrzegamy zmiany zachodzące w Rosji i wyciągamy z tego wnioski. Mówiąc wprost, Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, z pełną świadomością tego, że Sojusz jest strukturą obronną - przestrzegł.

"Nie możemy doprowadzić do utraty spójności Sojuszu"

Podkreślił, że Polska odpowiada na zagrożenie poprzez szybką transformację Sił Zbrojnych oraz rozwijanie odporności społeczeństwa. - Chcemy nie tylko osiągnąć radykalną poprawę naszych zdolności obronnych, ale również utrzymać ich potencjał i gotowość w perspektywie wieloletniej presji. Fundamentem naszej strategii odstraszania są realne zdolności Sił Zbrojnych oraz przygotowanie obronne państwa - dodał.

Jak mówił, gotowość Rosji do działań agresywnych wytyczają trzy wektory. Pierwszym z nich jest wektor ideologii. - Jest ona jawnie manifestowana i nie pozostawia nam złudzeń w zakresie rzeczywistych i niekorzystnych dla nas intencji - powiedział.

Drugim, jak wskazał generał, jest wektor siły, definiowany jako potencjał rosyjskich sił zbrojnych. - Pomimo znacznych strat na Ukrainie i związania tam znacznej części swoich sił, Rosja reorganizuje wojska i intensywnie pobudza swój przemysł obronny w zasadzie przestawiając go na tory wojenne. Jednoznacznie gromadząc zasoby na długotrwały konflikt dużej intensywności - zaznaczył.

Trzeci - w ocenie gen. Kukuły – najmniej przewidywalny to wektor szans. - Rosja jest oportunistą i wykorzysta każdą szansę i rodzącą się słabość, która da się zoperacjonalizować do osiągnięcia własnych interesów - stwierdził.

Zdaniem szefa Sztabu Generalnego, to właśnie dlatego NATO musi odstraszać agresora gotowością do natychmiastowej obrony. - Nie możemy doprowadzić do utraty spójności Sojuszu. Jeśli się tak stanie, to szanse Rosji znacznie wzrosną. To będzie jasny sygnał dla Kremla, by rozpocząć działania ofensywne - podkreślił.

Gen. Kukuła zaznaczył również, jak ważne jest wywiązywanie się z obowiązków zapisanych w art. 3. Traktatu Północnoatlantyckiego. - Państwa członkowskie NATO muszą budować swój potencjał obronny i wnosić równomierny wkład w jego funkcjonowanie - zaznaczył.

Generał Andrzejczak: Trzeba się szykować

W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek były szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, który w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News stwierdził, że "trzeba szykować się do wojny".

- Z jednej strony należałoby uspokajać i tłumaczyć przede wszystkim, a z drugiej strony jest sporo do zrobienia. Trzeba się szykować - odparł Andrzejczak, zapytany czy czeka nas wojna.

- Dużo zależy od nas czy będzie to za dwa, trzy czy pięć lat. Naszą misją jest to, żeby zagrożenie oddalać. Jest jeszcze na to czas, ale pracy jest sporo - dodał. Bogdan Rymanowski przytoczył dane niemieckiego wywiadu, z których wynika, że po 2026 roku Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO i zapytał, czy mamy dwa, trzy lata na przygotowania. - Tak sądzę - powiedział generał.

Andrzejczak wskazał też, że zapisy polskiej strategii obronnej są "w znakomitej większości nieaktualne".