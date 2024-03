Ewenement w skali Polski. Miasto przygotowane na wypadek wojny

Dwa lata po zintensyfikowaniu działań Rosji w Ukrainie w Polsce na miejsce w schronach i budowlach ochronnych może liczyć niecałe 4 proc. ludności - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Sześć z 32 gmin skontrolowanych przez NIK w 2022 r. nie zapewniło takiego miejsca żadnemu ze swoich mieszkańców. W niektórych schrony są, ale nie nadają się do użytku.

Schrony w Polsce. Świnoujście na czele listy

Szwajcaria to ewenement na skalę światową, jeśli chodzi o zasoby budownictwa ochronnego - miejsc w schronach jest tam więcej niż mieszkańców. W Polsce jednak sytuacja nie wygląda najlepiej. Są jednak wyjątki, jak Świnoujście, gdzie sytuacja wygląda podobnie jak w alpejskim kraju.

- To wszystko zależy od włodarza miasta. Oni są szefami obrony cywilnej. Mamy dobrze działający ten system, pięć osób przy tym pracuje - wyjaśnił w Polsat News Robert Karelus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu.

- Rzeczywistość jednak zweryfikuje, jak jesteśmy przygotowani do wojny. Mamy przygotowany tzw. plan funkcjonowania operacyjnego miasta Świnoujście. Tam się znajdują np. karty realizacji zadań przez poszczególnej jednostki, urzędu oraz instytucji. Mamy to rozpisane do każdego urzędnika, dlatego każdy musi znać zasady, kto za co odpowiada - tłumaczył naczelnik.

Brak schronów w Polsce. Problemem ustawa o obronie ojczyzny

Robert Karelus podkreślił jednak, że nie ma odgórnych wymogów w kwestii schronów, co jest problematyczne. To m.in. brak podstawowych przepisów wskazujących odpowiedzialnych za zarządzanie budowlami ochronnymi, określających ich niezbędne wyposażenie oraz wymogi techniczne, jakie muszą spełniać, czy choćby definiujących czym jest schron.

W marcu 2022 r. Sejm przyjął ustawę o obronie Ojczyzny, która de facto zlikwidowała w Polsce obronę cywilną. Tak się stało, ponieważ - jak twierdzi NIK - ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zadbał o wprowadzenie do tej ustawy przepisów przejściowych, przedłużających obowiązywanie uregulowań dotyczących obrony cywilnej funkcjonujących od niemal 60 lat.

Wieloletni impas w tej kwestii ma przełamać przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ustawa o ochronie ludności, której projekt, jak wynika z zapowiedzi resortu, powinien być gotowy do końca marca.

