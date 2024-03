Rolnicy nie odpuszczają. W środę po raz kolejny pojawią się na ulicach, blokując drogi i paraliżując ruch w największych miastach. Ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Gdzie rolnicy zablokują drogi w woj. podlaskim?

W Podlaskiem protesty rolników zostały zgłoszone w ponad 30 miejscach - przekazał Podlaski Urząd Wojewódzki. To blokady na drogach krajowych i wojewódzkich w regionie, także drogi ekspresowej S8 Białystok - Warszawa na wysokości miejscowości Milewo Zabielne oraz węzła w pobliżu dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Z danych urzędów wynika, że najwięcej protestów będzie w powiecie białostockim.

Do białostockiego magistratu do wtorku rano nie wpłynęły zgłoszenia o protestach na terenie miasta, ale drogi dojazdowe do Białegostoku będą zablokowane. Chodzi o drogi w kierunku m.in. Grabówki, Fast, Niewodnicy Kościelnej, Zabłudowa, Wasilkowa, Augustowa, Kleosina, Supraśla.

W związku z protestami w Białystok będą zmiany w komunikacji miejskiej.

W woj. lubelskim – według danych policji – zgromadzenia zaplanowano w blisko 30 miejscach. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, powołując się na względy bezpieczeństwa, zakazał rolnikom protestować na skrzyżowaniach w mieście.

Protesty rolników na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu utrudnienia będą w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, mieleckim, przeworskim, niżańskim, krośnieński oraz ropczycko-sędziszowskim.

Rolnicy już o godz. 8 zablokują drogę ekspresową S19 na węźle Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i Lublina. Do godz. 18 utrudnienia będą również na drodze wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

W Kolbuszowej, gdzie biegnie droga krajowa nr 9, rolnicy będą protestować od 7 do 19. W tym czasie należy się spodziewać utrudnień na odcinku od ronda Lubomirskich w kierunku ronda kpt. Józefa Batorego.

O tej samej porze ciągniki będą też na rondach przy wjeździe i zjedzie z autostrady A4, na węźle Gorliczyna - od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 835.

W Mielcu utrudnienia będą dotyczyć drogi wojewódzkiej nr 984 i nr 983, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość w godzinach od 8 do 15.

W miejscowości Jeżowe zablokowany zostanie węzeł na drodze wojewódzkiej nr 861, protest potrwa od 8 do 18.

W Ustrobnej manifestacja rozpocznie się o godz. 10. Przez siedem kolejnych godzin będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 990.

Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ropczyce rolnicy rozpoczną protest o godz. 8. Pojadą ulicą Węglowskiego w kierunku Ropczyc. Tam przejadą ul. Mickiewicza, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Witosa do ronda 650-lecia, gdzie zablokują skrzyżowanie. Utrudnienia mają się zakończyć o 22.

Blokady dróg w woj. świętokrzyskim

W ramach dwudniowego protestu w środę od godziny 7 rolnicy zaplanowali blokady dróg wjazdowych i wyjazdowych z Kielc w siedmiu miejscach. Mają one wstrzymać ruch m.in. przy rondzie Cedzynie na drodze krajowej numer 74, przy ulicy Łódzkiej. Dotyczy to też drogi krajowej nr 73 w Wiśniówce oraz ulicy ks. Piotra Ściegiennego.

W miejscowości Piaski w powiecie jędrzejowskim od 20 marca planowana jest ciągła blokada ruchu na drodze krajowej nr 78. W Wodzisławiu od tego dnia wystąpią utrudnienia w związku z przejazdem kolumn pojazdów rolniczych przez miasto.

Rolnicy zapowiedzieli blokadę skrzyżowania dróg krajowych nr 73 i 79 w Słupi Pacanowskiej w powiecie buskim w środę. Kolejne utrudnienia wystąpią w Nowym Korczynie, gdzie skrzyżowanie ul. Buskiej z ul. Sandomierską również będzie całkowicie nieprzejezdne od godz. 8 do 18.

Drugiego dnia protestu (21 marca) pojazdy rolnicze mają przemieścić się na al. IX Wieków Kielc, która ma być całkowicie zablokowana w obu kierunkach na odcinku od ronda Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Radiową i wyjazdem z pl. Św. Wojciecha. Utrudnienia mogą potrwać od godziny 7 rano do północy.

Protesty rolników w woj. mazowieckim. Planowane blokady dróg

W Warszawie blokadę zapowiedziano na trasie S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Kolejne blokady zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławowie Pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają się odbyć również na autostradzie A2, jedna z nich na wysokości Góraszki, druga przed miejscowością Stary Konik.

Na Mazowszu utrudnienia spodziewane są również w Ciechanowie. Tam protesty spodziewane są na trzech rondach: Solidarności, Żołnierzy Wyklętych i Kaprala Józefa Grzesia oraz na drogach między nimi - podał w poniedziałek Urząd Miasta.

Na terenie powiatu płońskiego rolniczy protest planowany jest w godzinach od 7:00 do 19:00. Według tamtejszej policji, w tym czasie utrudnień można spodziewać się na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Przyborowice, na rondzie z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin, a także na drodze krajowej nr 62 na odcinku od miejscowości Wola do Goławina i na drodze wojewódzkiej nr 570 w miejscowości Nowe Radzikowo oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3055W i 3069 w miejscowości Januszewo.

Blokady dróg w woj. małopolskim

W związku z protestami rolników duże utrudnienia na ulicach Krakowa zapowiedziała małopolska policja.

Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

Protest rolników w woj. śląskim

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w środę w godzinach od 5:00 do 19:00 wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską.

Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że strajk będzie miał formę pikniku - rozdawana będzie żywność oraz ulotki edukacyjne. Ulice blokować będzie blisko 200 osób oraz 50 rolników.

Blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania drogi krajowej numer 43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane zostanie również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Blokady dróg w woj. pomorskim

W Gdańsku manifestacja odbędzie się w godz. 10:00-16:00. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej.

Protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11:00-11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod urząd wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.00.

Protesty w woj. zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywają się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

- W samym powiecie choszczeńskim odbywa się sześć takich protestów, w każdej z gmin. Obejmują one m.in. drogę krajową nr 10 w okolicy Suchania, Kalisza Pomorskiego i Recza. U nas ruch będzie przepuszczany co pół godziny, a w innych miejscach to zależy od organizatorów danych protestów – powiedział współorganizator protestów Stanisław Barna.

Utrudnienia w woj lubelskim

W województwie lubelskim - według informacji policji - rolnicy protestują na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem, czasowo blokując ruch samochodów ciężarowych.

Protesty rolników trwają także na lubuskich drogach, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady - w powiatach świebodzińskim i żagańskim zapowiedziano na środę. Obejmą drogi krajowe oraz wojewódzkie. W powiecie świebodzińskim rolnicy planują zablokować aż dziesięć miejsc.

Protestujący nie zablokują drogi DW296. Zostanie tam jednak wprowadzony ruch wahadłowy, co znacznie utrudni ruch i mogą tworzyć się korki.

Protesty rolników w woj. łódzkim. Blokady dróg

W woj. łódzkim rolnicy będą protestować m.in. w powiatach radomszczańskim, łódzkim wschodnim oraz w samej Łodzi. Od środowego ranka ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk. W związku z tym do godzin popołudniowych w piątek nieprzejezdna będzie jezdnia w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. W środę utrudnień należy spodziewać się też na drodze krajowej nr 42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast.

Również w środę zaplanowano zgromadzenie na łódzkim Teofilowie. Podczas protestu w godz. 10:00-19:00 ma być zablokowany ruch na skrzyżowaniu ul. Aleksandrowskiej z Szczecińską, co znacząco utrudni dojazd w stronę Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Zgierza oraz spowoduje również duże utrudnienia w ruchu na samym Teofilowie.

Rolnicy pojawią się też w środę na rondzie w Kurowicach k. Łodzi na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 713 i 714 oraz na rondzie na wjeździe na węzeł nr 23 Łódź Górna na autostradzie A1 w miejscowości Giemzów obok Woli Rakowej. Podczas utrudnień na rondach w Kurowicach i Giemzowie, ruch tranzytowy z ul. Rokicińskiej w Łodzi kierowany będzie na autostradę A1. Natomiast podczas przejazdu rolników autostradą, ruch z niej kierowany będzie przez Łódź i drogą wojewódzką 714 (ul. Rokicińską) w kierunku Andrespola.