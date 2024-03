- 15 marca zapadnie decyzja ws. Zielonego Ładu. Podejmie ją Komisja Europejska - przekazał Sobociński. Dodał, że premier zapowiedział starania, by przekonać członków KE do zmian w Zielonym Ładzie.

- Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie ściągał nadwyżkę zboża z Polski, z krajowych środków. Resort rolnictwa musi policzyć jaka to nadwyżka i jaką kwotę na to przeznaczyć. Jest to jakieś rozwiązanie problemu, można by mieć magazyny i sprzedać to, co zalega - dodał Sobociński.

Szczyt rolniczy. "Trzeba patrzeć premierowi na ręce"

Przedstawiciel rolników mówił, że już przed spotkaniem było wiadomo, że porozumienie nie zostanie jeszcze zawarte. - Jeżeli będzie zdjęta nadwyżka zboża, ale będzie ono nadal płynęło z Rosji i z poza Unii Europejskiej, to będzie problem. Za rok znowu będzie trzeba dopłacać, by zdjąć nadwyżkę - stwierdził Andrzej Sobociński.

Pytany o możliwe zawieszenie protestu powiedział, że "trzeba patrzeć na ręce premierowi, ministerstwu i mówić 'sprawdzam'".

- Nie jesteśmy umówieni na następne spotkanie - podkreślił.

W sobotę w Centrum Dialog w Warszawie odbył się drugi szczyt rolniczy. Przedstawiciele rolników spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem.

Szczyt rolniczy. Emocje przed spotkaniem

- Niech pan premier liczy się z nami, że zamykamy granicę z Ukrainą. My jesteśmy głównymi rozgrywającymi w tej sprawie teraz, my - rolnicy. Liczę na dobrą współpracę z panem premierem. Jeśli będą konkrety, zawiesimy protesty lub zrezygnujemy z nich - podkreślił w rozmowie z Polsat News przed spotkaniem Roman Kondrów, jeden z przedstawicieli protestujących.

- Mamy do premiera trzy postulaty. Pierwszy - wyjście ze szkodliwych zapisów Zielonego Ładu, drugi - uszczelnienie granicy przed napływem produktów rolno-spożywczych z poza granic UE oraz trzeci - ochrona produkcji zwierzęcej w naszym kraju - wymienił Stanisław Barna, rolnik z woj. zachodniopomorskiego.