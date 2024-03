- Są jeszcze dwa, trzy lata, w których można zwiększyć wysiłki, zgromadzić amunicję, wyprodukować uzbrojenie, zwiększyć potencjał bezpieczeństwa Europy i tak przygotować się na inwazję, by ona nie nastąpiła - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "bije dzwon ostrzeżenia".

W rozmowie z amerykańską telewizją CNBC prezydent Andrzej Duda przekonywał, że NATO musi pilnie zwiększyć swoje wydatki na obronę, aby nie stać się kolejnym celem Rosji.

Andrzej Duda: Bije dzwon ostrzeżenia

Prezydent apelował przeznaczały na obronę kraju 3 proc. PKB. - To kwestia zdrowego rozsądku - mówił.

Andrzej Duda przytoczył również raporty, według których Władimir Putin już w 2026, 2027 roku może odbudować swój potencjał militarny na tyle, by być w stanie zaatakować Sojusz Północnoatlantycki.

- W takim razie bije dzwon, bije dzwon ostrzeżenia. To są jeszcze dwa, trzy lata, w których można zwiększyć wysiłki, zgromadzić amunicję, wyprodukować uzbrojenie, zwiększyć potencjał bezpieczeństwa Europy i tak przygotować się na inwazję, by ona nie nastąpiła - powiedział.

Prezydent: Jeżeli Putin wygra, nie skończy na Ukrainie

Prezydent przekonywał, że każde pieniądze i sprzęty przekazane na Ukrainę oddalają widmo zwycięstwa Rosji.

- Jeżeli jest możliwość, żeby Stany Zjednoczone jeszcze wsparły Ukrainę, to proszę o to, żeby wspierały, bo to jest potrzebne dla bezpieczeństwa świata - mówił.

Prezydent ocenił, że "jeżeli Putin wygra tę wojnę, zaraz rozpocznie następną". - Trzeba to zatrzymać i do tego pomoc Stanów Zjednoczonych jest niezbędna - dodał.

Gen. Wiesław Kukuła: Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO

We wtorek szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła również wskazywał na zagrożenie ze strony Rosji.

- Z pełną ostrością dostrzegamy zmiany zachodzące w Rosji i wyciągamy z tego wnioski. Mówiąc wprost, Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, z pełną świadomością tego, że Sojusz jest strukturą obronną - przestrzegł.

W podobnym tonie dzień wcześniej w programie "Gość Wydarzeń" wypowiadał się jego poprzednik gen. Rajmund Andrzejczak.

- Z jednej strony należałoby uspokajać i tłumaczyć przede wszystkim, a z drugiej strony jest sporo do zrobienia. Trzeba się szykować - mówił Andrzejczak, zapytany czy czeka nas wojna.

- Dużo zależy od nas czy będzie to za dwa, trzy czy pięć lat. Naszą misją jest to, żeby zagrożenie oddalać. Jest jeszcze na to czas, ale pracy jest sporo - dodał. Bogdan Rymanowski przytoczył dane niemieckiego wywiadu, z których wynika, że po 2026 roku Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO i zapytał, czy mamy dwa, trzy lata na przygotowania. - Tak sądzę - powiedział generał.