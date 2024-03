Do dramatycznego w skutkach spotkania z niedźwiedziem doszło wczesnym wieczorem w piątek. Ratowników ze słowackiego odpowiednika GOPR-u (Horská záchranná služba) powiadomił 29-letni Białorusin, który razem z o dwa lata starszą kobietą przemierzał trasę od wsi Lazisko (pow. Liptovski Mikulasz) w kierunku wzgórza Sina w Niżnych Tatrach.

Mężczyzna tłumaczył, że po zobaczeniu zwierzęcia zaczęli uciekać w różnych kierunkach, a niedźwiedź rzucił się w pogoń za 31-latką. Jej towarzysz stracił ją z pola widzenia, nie odpowiadała też na jego wołania.

Niedźwiedź gonił kobietę w Niżnych Tatrach. 31-latka nie żyje

Na miejsce natychmiast udali się ratownicy górscy z psem, dwie osoby z centrum zapobiegania lawinami, którzy mieli ze sobą drony z termowizją oraz funkcjonariusze policji i członek zespołu interwencyjnego specjalizującego się w niedźwiedziach brunatnych.

Pies służbowy szybko złapał trop kobiety. Jej ciało leżało pod progiem skalnym, z którego turystka najprawdopodobniej spadła, uciekając przed dzikim zwierzęciem. Nie udało się jej uratować.

W pobliżu ciągle znajdował się niedźwiedź. Ratownikom z pomocą psa i ostrzegawczego strzału udało się go przegonić.

29-latek został uratowany. Trwa śledztwo policji

Następnie drużyna ratunkowa ruszyła na pomoc 29-letniemu mężczyźnie, który zgłosił atak niedźwiedzia. Po nawoływaniach zlokalizowali go uwięzionego powyżej skalnego progu. Był przerażony, ale cały i zdrowy. Patrol zabrał go do siedziby straży pożarnej i ratunkowej we wsi Luczki.

Wkrótce potem ratownicy zabrali ciało kobiety z odsłoniętego terenu, gdzie zagrażały mu dzikie zwierzęta i przetransportowane do Luczek, skąd zabrała je słowacka policja.

- Lekarz sądowy ustalił wstępną przyczynę śmierci. Ośrodek układu nerwowego został uszkodzony w wyniku upadku z wysokości i urazu czaszki - przekazała rzeczniczka żylińskiej policji, Zuzana Szefczikowa, cytowana przez serwis aktuality.sk.

Dokładna przyczyna śmierci zostanie ustalona dopiero po przeprowadzeniu dokładnej sekcji zwłok.

Śledczy badają dokładne okoliczności zdarzenia.