- Ukraińcom nie brakuje odwagi. Kończy im się amunicja – powiedział w czwartek Jens Stoltenberg. - Razem jesteśmy w stanie zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje. Teraz musimy wykazać wolę polityczną, aby to zrobić - dodał szef NATO tłumacząc, że kraje członkowskie nie dostarczają wystarczającej ilości amunicji do Kijowa.

ZOBACZ: Andrzej Duda spotkał się z szefem NATO. Prezydent zaapelował do sojuszników

Stoltenberg apeluje do członków NATO ws. Ukrainy

Stoltenberg zaapelował do państw członkowskich w momencie, gdy wsparcie wojskowe ze strony kluczowego sojusznika Kijowa - Stanów Zjednoczonych - zostało zablokowane w Kongresie przez republikanów.

- Wszyscy sojusznicy muszą szybko działać. Każdy dzień zwłoki ma realne konsekwencje na polu bitwy na Ukrainie – powiedział sekretarz generalny NATO.

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda spotka się z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem

- Jest to więc krytyczny moment i będzie to poważny historyczny błąd, aby pozwolić Putinowi zwyciężyć - stwierdził. Zdaniem szefa NATO i innych urzędników na froncie to Rosja zaczyna zdobywać przewagę, a dzieje się tak, ponieważ wsparcie dla Ukrainy ze strony kluczowych sojuszników zmalało.

Przypomnijmy, że niedawno ukraińscy żołnierze zostali zmuszeni do opuszczenia strategicznej Awdijiwki, gdzie od początku wybuchu wojny w lutym 2022 roku trwały jedne z najbardziej zaciętych walk.

Członkowie NATO muszą zwiększyć inwestowanie w obronność

Stoltenberg przyznał także, że państwa członkowskie powinny bardziej inwestować w przemysł obronny. - Musimy upewnić się, że nasze rządy uzgadniają kontrakty z przemysłem obronnym, aby mógł on podejmować decyzje handlowe w celu zwiększenia produkcji - mówił.

O zwiększeniu finansowania obronności wspominał również prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w USA. - Mówiłem prezydentowi Joe Bidenowi o inicjatywie, aby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 procent PKB - mówił Duda podczas briefingu prasowego po spotkaniu w Białym Domu. - Nie chodzi o to, ile wydamy, chodzi o odbudowanie przemysłu zbrojeniowego - dodał.