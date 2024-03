W piątek przed godz. 20 zakończyło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, podczas którego przesłuchany został Jarosław Kaczyński.

Członkowie komisji pytali prezesa PiS o to, czy zdawał sobie sprawę z funkcji systemu Pegasus. W trakcie przesłuchania pojawiły się również pytania o inwigilację Romana Giertycha i europosła Krzysztofa Brejzy oraz o kwestie związane z zakupem oprogramowania Pegasus i jego wiedzę w tym zakresie.

Po zakończeniu posiedzenia, przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że prezes PiS zostanie ponownie wezwany do stawienia się przed komisją. Kolejne przesłuchanie Kaczyńskiego ma odbyć się w trybie niejawnym.

"Jarosław Kaczyński był okłamywany"

O prace komisji śledczej był pytany w programie "Debata Polityczna" na antenie Polsat News Polityka, jeden z jej członków - Przemysław Wipler z Konfederacji.

- Wielkim błędem komisji było zaczynanie od Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to jest wieloryb, to jest po prostu ten Moby Dick, to jest to, na co myśliwi polują na końcu i tak jak w każdym postępowaniu karnym, te osoby najważniejsze powinno się przesłuchiwać w momencie, kiedy przesłuchujący zdobędzie jakąś wiedzę bazową i jest w stanie referować do wypowiedzi innych - powiedział polityk.

- Potworne błędy popełniło kierownictwo komisji, ponieważ po tym, jak Jarosław Kaczyński odmówił złożeniu przysięgi i po tym, jak przegłosowano skierowanie sprawy do sądu, żeby został ukarany, to kolejnym krokiem powinno być zamknięcie posiedzenia i rozejście się do domów - stwierdził.

- Rozmowa z człowiekiem, który nie złożył przysięgi, to jak rozmowa towarzyska - dodał.

W dalszej części rozmowy Wipler poinformował, że z dokumentów, które posiada komisja, wynika, że "Jarosław Kaczyński był okłamywany w ważnych kwestiach dotyczących Pegasusa przez dwie osoby - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

- Gdybyśmy odtajnili część dokumentów, które dostaliśmy, to Jarosław Kaczyński dowie się, że był okłamywany - podkreślił.