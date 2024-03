Prezydent zatrzymał się w Brukseli w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO wraz z premierem Donaldem Tuskiem spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem.

Na początku swojego wystąpienia Andrzej Duda podkreślił, że Jen Stoltenberg to "polityk doskonale rozumiejący sprawy bezpieczeństwa Europy i świata oraz naszego bezpieczeństwa".

- Widzimy jak przez te ostatnie lata bardzo zmieniło się NATO i sytuacja Polski w NATO. Jako Polacy jesteśmy za to ogromnie wdzięczni - powiedział.

Prezydent podkreślił, że trzy pokolenia Polaków czekały na przystąpienie Polski do NATO.

Prezydent: Polacy czują się bezpieczniejsi

- Polska jest dzisiaj ważną częścią Sojuszu na wschodniej flance, ważnym gwarantem bezpieczeństwa. Nie tylko otrzymujemy bezpieczeństwo od naszych sojuszników, ale także niesiemy to bezpieczeństwo - stwierdził.

Prezydent przypomniał misje w Iraku i Afganistanie, w których udział brali polscy żołnierze. - Dzisiaj wspieramy również naszych sąsiadów z państw bałtyckich, strzeżemy bezpieczeństwa przesmyku Suwalskiego, strzeżemy wschodniej granicy NATO, umożliwiamy również państwom Sojuszu wspieranie walczącej z rosyjską agresją Ukrainy - dodał.

- Ale również otrzymujemy wsparcie. W Polsce stacjonują siły NATO, znajduje się u nas również infrastruktura militarna, dzięki której Polacy czują się bezpieczniejsi - ocenił.

Prezydent podziękował również za decyzje, które zapasły w ostatnim czasie. Wymienił w tym kontekście decyzję o zlokalizowaniu centrum Ukraina - NATO w Bydgoszczy, oraz decyzje o stworzeniu centrum badawczo-rozwojowego nowoczesnych technologii obronnych na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prezydent wspomniał również o pomocy walczącej Ukrainie. Jak stwierdził, ma nadzieje, że to wsparcie będzie kontynuowane.

- Wierze, że dzięki temu Ukraina zdoła obronić swoją suwerenność i niepodległość, a rosyjski imperializm zostanie zatrzymany na Ukrainie - podkreślił.

Jens Stoltenberg podziękował Polsce

- Dzięki kreatywności i odwadze Ukraina pokazuje, że Rosję da się pokonać - powiedział z kolei Jens Stoltenberg. - Rosja płaci ciężką cenę ze swoją agresję - dodał.

- Mówimy o około 350 tysiącach ofiar wojskowych, czołgi ukraińskie też unieszkodliwiły dużą część zdolności czarnomorskich Rosji, również powietrznych - zaznaczył szef NATO. Podkreślił jednak, że mimo ciężkich strat Putin nie wycofuje się z dążenia do swoich celów wojennych.

- Sytuacja jest trudna. Ukraina jest w potrzebie, potrzebuje więcej amunicji - powiedział. Przypomniał, że każdy dzień opóźnienia w Kongresie USA w tej sprawie przekłada się na dalsze straty na polu walki.

- To przełomowy krytyczny moment - ocenił Stoltenberg.

Szef NATO podziękował też Polsce za wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją i przez pomoc uchodźcom. - Od przystąpienia do Sojuszu Polska stała się kluczowym sojusznikiem - zaznaczył Stoltenberg. Zwrócił uwagę, że Polska umacnia sojusz m.in. poprzez wojska powietrzne i lądowe.

Zwiększenie wydatków na obronność

Prezydent Duda jest orędownikiem pomysłu, by państwa członkowskie NATO podniosły swoje wydatki na obronność z 2 do 3 procent PKB. Jak przekonywał podczas wizyty w Białym Domu, w związku z zagrożeniem ze strony Rosji sytuacja jest zupełnie inna niż 10 lat temu, gdy NATO wyznaczało cel 2 procent i sojusznicy muszą teraz wziąć na swoje barki więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo całego NATO.

Obecnie, państwa członkowskie NATO na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego zobowiązane są do ciągłego utrzymywania i rozwoju własnych zdolności obronnych; obecnie NATO uznaje, że do spełnienia tego wymogu każde państwo powinno wydawać co najmniej 2 proc. PKB, ale część państw tego wymogu nie spełnia.

Obecnie największy odsetek PKB na obronność przeznacza Polska - 4,23 proc. PKB, na drugim miejscu są USA z ok. 3,5 proc. PKB. Powyżej progu 2 proc. PKB plasują się jeszcze m.in. państwa bałtyckie i Wielka Brytania, nie spełniają go natomiast państwa takie jak: Francja, Holandia, Czechy, Włochy i Kanada. W tym roku próg 2 proc. PKB, wedle deklaracji kanclerza Olafa Scholza, osiągnęły Niemcy.

Spotkanie z Jensem Stoltenbergiem to także element przygotowań do lipcowego jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie.