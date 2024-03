Gen. Skrzypczak był doradcą Ministra Obrony Narodowej oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 2005 był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW w Iraku. Jest Kawalerem Krzyża Kawalerskiego oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego, Złotego Krzyża Zasługi. Jest również Oficerem Legii Zasługi (USA) oraz Wielkim Oficerem Orderu Zasługi (Portugalia).

Paweł Mateńczuk Naval - były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM. Brał udział w licznych działaniach bojowych na wodach Zatoki Perskiej, Iraku i Afganistanie. Był też żołnierzem 1 Pułku Specjalnego, służył w Libanie w misji pokojowej ONZ. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego i złotą odznaką GROM-u.

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce". Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.

