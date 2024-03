W środowym "Gościu Wydarzeń" Władysław Teofil Bartoszewski skomentował słowa szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, który oskarżył rząd o próbę wprowadzenia zmian w dyplomacji z pominięciem Andrzeja Dudy.

- Zacznijmy od edukacji i lektury. Polecam panu ministrowi Mastalerkowi lekturę konstytucji polskiej, bo konstytucja polska ma taki artykuł, który mówi, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd. Nie rząd i Sejm, nie rząd i Prezydent RP, tylko Rada Ministrów - powiedział Bartoszewski. - Tutaj nie ma żadnej mowy o tym, że partia rządząca musi się kogokolwiek pytać, kogo chce wystawić jako kandydata na ambasadora - dodał.

Jak zaznaczył, dotychczas przy obsadzaniu placówek dyplomatycznych szef MSZ przekazywał prezydentowi listę kandydatów. Następnie odbywały się negocjacje. - Nigdy tak nie było, że prezydent powiedział, że mój jest Waszyngton, mój jest Paryż, mój jest Londyn i Rzym i może Tokio, a resztę możecie sobie mianować do mniejszych państw - stwierdził.

Zdaniem Bartoszewskiego zawsze było odwrotnie. - Prezydent mógł prosić, żeby do jakiegoś państwa, które może nie jest najbardziej istotne z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski, ktoś pojechał, ale zwykle to była osoba kompetentna - tłumaczył.

Bartoszewski: "Przez ostatnie osiem lat nie mieliśmy polityki zagranicznej"

W ocenie wiceministra "nieszczęściem ostatnich ośmiu lat było to, że nie mieliśmy żadnej polityki zagranicznej, ponieważ było kilka ośrodków, które uważały, że są decyzyjne". Tymi ośrodkami miały być: kancelaria premiera (UE), prezydent (USA), minister spraw zagranicznych (pozostałe państwa) i prezes Jarosław Kaczyński, który "tak naprawdę wszystkim kierował".

- Tak się nie prowadzi polityki zagranicznej. To jest sprzeczne z konstytucją, notabene - podsumował Bartoszewski.

Polityk przypomniał również, że za rządów PiS zmieniono wymogi dla dyplomatów. - Kandydatem na ambasadora mógł być każdy, bez doświadczenia i znajomości języków - stwierdził. Miało to wpłynąć na spadek jakości polskiej służby dyplomatycznej.

- Ja niestety oglądałem niektórych tych ambasadorów jak byli kandydatami i nie mogę powiedzieć, żebyśmy byli zbudowani ich wiedzą, doświadczeniem i kompetencją - przyznał.

Bartoszewski: Prezydentowi zależy na zatrzymaniu czterech i pół ambasadora

Wiceminister zarzucił też Mastalerkowi, że ten mija się z prawdą twierdząc, że obecny rząd działa całkowicie z pominięciem prezydenta. Zdaniem Bartoszewskiego przedstawiciele rządu rozmawiali z prezydentem, który zadeklarował, że zależy mu na zatrzymaniu "czterech i pół ambasadora".

- Pół dlatego, że jeden miał nie być odwołany, tylko przesunięty z jednej ambasady do drugiej, co jest normalnym zjawiskiem - podkreślił.

Jak przyznał, chodzi o dyplomatów, których nazwiska pojawiają się w przestrzeni publicznej. Są nimi: Krzysztof Szczerski, Adam Kwiatkowski, Paweł Soloch, Jakub Kumocha i Marek Magierowski. Bartoszewski zaznaczył, że nie wie, czy znajdują się wśród odwołanych przez ministra Sikorskiego, ponieważ nie widział listy.

Duda zablokuje nominację Sikorskiego? Bartoszewski: To niekonstytucyjne

Polityk odniósł się także do sugestii ministra Mastalerka dotyczącej potencjalnego weta prezydenta Dudy wobec nominacji Radosława Sikorskiego na komisarza obrony Unii Europejskiej.

Stwierdził, że ustawa przyjęta pod koniec rządów PiS, która miałaby rzekomo przyznawać Dudzie prawo do wpływu na nominacje przedstawicieli RP w UE i NATO jest niekonstytucyjna. - Prezydent może mianować ambasadorów, ale nie ma prawa wskazywać kandydatów - zaznaczył.

- Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy mieli otwarty konflikt, a to bardzo źle służy krajowi - dodał.