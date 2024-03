- Od kilku miesięcy jesteśmy obiektem kampanii oszczerstw na temat użycia systemu Pegasus. Bierze w niej udział Donald Tusk - powiedział podczas konferencji prasowej Mariusz Kamiński. - Celem tego działania jest zniesławienie nas i poprzedniego rządu - dodał. Maciej Wąsik dodał, że poprzedni rząd Tuska posiadał podobne oprogramowanie do Pegasusa.

- Kampania w sprawie Pegasusa to atak na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jest to również atak na PiS - powiedział były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak dodał, celem było wywołanie całkowicie fałszywego przeświadczenia w opinii publicznej, że w Polsce mamy do czynienia z patologią, z masowym i nielegalnym inwigilowaniem Polaków.

- Tego typu sugestie i insynuacje padały. My chcemy pokazać, jaka jest prawda o tej sprawie - zaznaczył Kamiński.

Maciej Wąsik: To był "Pegasus Tuska"

- CBA w latach 2012-2015 dysponowało podobnym oprogramowaniem. To był "Pegasus Tuska" - powiedział Maciej Wasik. - Wówczas szefem CBA był Paweł Wojtunik, koordynatorem służb specjalnych Jacek Cichocki, a premierem właśnie Donald Tusk - dodał.

Jak wyjaśnił, oprogramowanie to zakupiono we włoskiej firmie "Hacking team", a system nazywał się Galileo.



- Oprogramowanie Pegasus jest w pełni rozliczane. Można po latach sprawdzić kiedy była wobec kogo stosowana kontrola operacyjna - przekazał Wąsik.

Polityk PiS przekazał, że w roku 2021 było to około 200 kontroli z czego połowę miała prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - W pozostałych latach liczba ta miała wynosić poniżej 100 - dodał.

Premier Donald Tusk w połowie lutego przekazał, że lista ofiar Pegasusa jest bardzo długa. Szef rządu zaznaczył wówczas, że ustalenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie afery "potwierdziły to, czego najbardziej się obawiał".

Więcej informacji wkrótce.