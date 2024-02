Prezes PiS stanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Posłowie przesłuchają Jarosława Kaczyńskiego w związku z podejrzeniami o wykorzystywanie oprogramowania szpiegowskiego do inwigilowania polityków za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Termin przesłuchania wyznaczono na 15 marca.

Informację o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego przekazała w czwartek przewodnicząca komisji, posłanka Magdalena Sroka (PSL-TD).

- Zapytamy prezesa Kaczyńskiego, ile wie o Pegasusie. Czy podejmował decyzję na temat zakupu - zapowiedziała Sroka. - Kaczyński musi opowiedzieć czy podejmował świadomie decyzje o zakupie tego systemu - doprecyzowała w rozmowie z mediami.

Według posłanki PSL prezes PiS "politycznie ponosi odpowiedzialność za to, jak PiS sprawowało rządy".

ZOBACZ: Sędzia Tuleya przyznaje, że mógł wydać zgodę na Pegasusa

- Podczas ich rządów dokonano zakupu systemu Pegasus, który działał bez jakiejkolwiek podstawy. Wmawiano nam wszystkim, że decyzja sądu zamyka temat, otóż nie zamyka. Jarosław Kaczyński musi opowiedzieć przed komisją, czy podejmował świadomie decyzje o zakupie tego systemu. O to wszystko spytamy 15 marca - mówiła przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Powołano pierwszych świadków

Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w poniedziałek. Ma ona zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku.

Członkowie przyjęli uchwałę upoważniającą przewodniczącą do odtajniania dokumentów do właściwego organu. Zgłosili powołali też 15-osobowe grono doradców i zgłosili kandydatów do wezwania i przesłuchania w roli świadków.

ZOBACZ: Krzysztof Brejza był inwigilowany Pegasusem. Mówi, kogo warto przesłuchać

Na posiedzeniu przyjęto wnioski o wezwanie na świadków m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, pełniącą obowiązki szefa CBA Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak, byłą premier Beata Szydło, byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Piotra Patkowskiego, byłego prezes NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz aktualnego jej szefa Mariana Banasia, byłego szefa CBA Ernesta Bejdę, Marka Bieńkowskiego byłego szefa departamentu NIK, byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego, byłego podsekretarza stanu w MS Michała Wosia.

ZOBACZ: Pegasus wie wszystko. Jak działa system do inwigilacji?

Komisja ujawniła również nazwiska osób, które mogły być inwigilowane. Chodzi o Krzysztofa Brejzę, Ryszarda Brejzę, Magdalenę Łośko, Ewę Wrzosek, Adama Hoffmana, Dawida Jackiewicza, Romana Giertycha, Jacka Karnowskiego, Michała Kołodziejczaka, Andrzeja Malinowskiego, Pawła Tamborskiego, Andrzeja Długosza, Tomasza Szwajgierta, Grzegorza Napieralskiego, Waldemara Skrzypczaka, Katarzynę Kaczmarek, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Sławomira Nowaka.