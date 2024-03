Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk odbywają wizytę w Stanach Zjednoczonych. Za ocean wybrali się na zaproszenie prezydenta USA Joe Bidena, który w ten sposób chciał uhonorować 25-lecie polskiej obecności w NATO.

Michał Kobosko przypomniał, że jest co świętować, bo ćwierć wieku temu przyjęcie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, "wcale nie było takie oczywiste, jak nam się dzisiaj wydaje".

- Rosja nie kryje swoich ambicji odbudowy strefy wpływów, a my przecież byliśmy w tej strefie. Więc dzisiejsze spotkanie (prezydenta i premiera z Bidenem - red.) jest gestem i symbolem, ale ma też praktyczne znaczenie, bo to dowód, że Ameryka chce współpracować z każdym polskim rządem. A przede wszystkim chce, żeby w Polsce działała zgoda ponad podziałami politycznymi, co do kwestii bezpieczeństwa - powiedział.

Poseł Trzeciej Drogi dodał, że jego zdaniem rozmowa będzie dotyczyć zagrożeń.

"Polska skazana na energetykę jądrową"

Polityk stwierdził, że Polska jest dzisiaj "skazana na energetykę jądrową", odnosząc się do wizyty Dudy w USA, gdzie odwiedzi też koncern, który ma wybudować elektrownię nad Bałtykiem. - Mamy takie braki na rynku energetycznym, że potrzebujemy jak najszybciej przejść do budowy (elektrowni -red.) - powiedział Kobosko.

- Dzisiaj nie ma dyskusji "czy". Dzisiaj jest dyskusja, jak najszybciej przejść do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej - podkreślił poseł Trzeciej Drogi i dodał, że "nie mamy czasu, bo w Polsce zaczyna brakować prądu".

Propozycja Dudy dla członków NATO. Kobosko: Nie jest realistyczna

Kobosko stwierdził też, że "chcemy w Polsce takiej obecności wojsk amerykańskich, która będzie odstraszać potencjalnego agresora". - To jest oczywiste tak naprawdę od roku 2014, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukraine poprzez aneksję Krymu - wyjaśnił.

Prezydent Duda zaproponował w poniedziałek, aby wszystkie państwa NATO zaczęły przeznaczać na obronność po 3 proc. PKB. Wiceszef Polski 2050 przyznał, że nie wiedział wcześniej o tym pomyśle.

- Sądząc po reakcji członków rządu, nie wydaje mi się, że (propozycja prezydenta - red.) była uzgadniana - powiedział Kobosko. Jego zdaniem głowa państwa powinien wcześniej informować rząd o "tak daleko idących pomysłach". - Mówimy o gigantycznych kwotach, o dziesiątkach miliardów euro. Mówimy to w czasie, kiedy wielu członków sojuszu nie spełnia tego warunku 2 proc. PKB, na który wszyscy się umówiliśmy - przypomniał.

Kobosko stwierdził, że nie należy tylko patrzeć na udział procentowy PKB w wydatkach na zbrojenia. - Nasze 4 procent to nadal jest zdecydowane mniej, niż to co wydają Niemcy, chociaż nie wypełniają tego warunku 2-proecntowego - stwierdził.

Podsumowując, poseł ocenił, że należy zrobić wszystko, aby wszystkie liczące się armie NATO zaczęły płacić 2 proc. PKB, a propozycja prezydenta "na dzisiaj nie jest zbyt realistyczna".

"Polski tydzień ofensywy w Waszyngtonie"

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał swojego gościa o zaplanowane spotkanie prezydenta z Republikanami, wśród których narasta niechęć do przekazania Ukrainie kolejnego pakietu pomocy. - Powiedziałbym, że to polski tydzień ofensywy w Waszyngtonie, bo jest pan prezydent, pan premier, biedzie też delegacja naszego parlamentu, ja także się wybieram do Waszyngtonu w tym tygodniu - zdradził.

Podkreślił, że "będziemy przekonywać Republikanów, bo tu jest dzisiaj problem". - Dalsze hamowanie pomocy dla Ukrainy - a dzisiaj nie postawiony pod głosowanie został pakiet o wartości 61 mld dol., kluczowy dla powodzenia na froncie. Bo to jest ten sprzęt i ta amunicja, której dzisiaj Ukraińcy nie mają, żeby się skutecznie bronić - stwierdził.

- Im dłużej takie hamowanie będzie miało miejsce w Waszyngtonie, tym bardziej Ukraińcy będą przegrywać na froncie - podkreślił Kobosko.

Zdaniem polityka, żeby obóz republikański zmienił front w sprawie dalszego wpierania Kijowa potrzebne jest przekonanie ich lidera. - Trzeba rozmawiać z Trumpem i go przekonywać, że jemu wręcz nie opłaci się, jeżeli pójdzie taka informacja, że Stany Zjednoczone nie pomogły, nie zrobiły tego, co mogły i Rosja wygrywa wojnę z Ukrainą. Dla nas jest to śmiertelne zagrożenie, dla Stanów Zjednoczonych to zagrożenie dla ich globalnych interesów - ocenił.

