Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek o godz. 20:00 wygłosi orędzie. - Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To przekaz pana prezydenta - poinformował w Radiu Zet szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

W Pałacu Prezydenckim w poniedziałek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent otwierając posiedzenie podkreślił, że odbywa się ono w wyjątkowym trybie i momencie ponieważ 12 marca mija 25 lat od wstąpienia Polski w struktury NATO.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek zapowiedział na antenie Radia Zet, że prezydent Andrzej Duda wygłosi w poniedziałek orędzie związane z bezpieczeństwem narodowym, które będzie transmitowane w stacjach telewizyjnych.

- Wieczorem o godzinie 20:00 będzie uroczyste orędzie pana prezydenta - zapowiedział Mastalerek. - Bezpieczeństwo powinno zostać wyłączone ze sporu politycznego. To jest przekaz pana prezydenta - dodał.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Znamy przekaz

Poniedziałkowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana w ubiegłym tygodniu w celu "pokazania jedności" w sprawach bezpieczeństwa przed wspólną wizytą prezydenta i premiera Tuska w USA.

Prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia podkreślał, że to ważny moment, żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Cała polska scena polityczna spotyka się, żeby pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa kraju jesteśmy jednością - wskazał.

Głowa państwa dodała, że podczas wizyty w Białym Domu, a później z innymi sojusznikami będzie rozmawiać o postulowanym rozwiązaniu, dotyczącym przeznaczania przez państwa NATO nie dwóch, a trzech procent PKB na obronność.