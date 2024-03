"Nowa Trybuna Opolska" przekazała, że dotarła do nagrań, na których poseł Polski 2050, Adam Gomoła, namawia jednego z polityków do ominięcia limitów finansowych w kampanii do wyborów samorządowych.

Chodziło o wpłacenie kwoty 20 tysięcy złotych nie na konto sztabu wyborczego, ale na to należące do firmy "Carrington Media&Event". Prowadzi ją 22-letnia Barbara Łabędzka, szefowa sztabu Polski 2050 na Opolszczyźnie.

Taśmy Adama Gomoły. Wiceszef Polski 2050: Poseł zawiesza swoją działalność

Na doniesienia i udostępnione stenogramy nagrań zareagowało kierownictwo partii.

- Jeszcze dzisiaj w nocy rozmawialiśmy z panem posłem i na razie pierwsze decyzje są takie, że pan poseł zawiesza swoją działalność w klubie parlamentarnym Polski 2050 Trzeciej Drogi i swoje członkostwo w partii - oznajmił Michał Kobosko (Polska 2050) w programie "Gość Poranka" na antenie TVP Info.

Jak dodał wiceprzewodniczący partii, są to "bardzo poważne zarzuty" i wymagają sprawdzenia. - My tę sprawę dogłębnie wyjaśnimy i sprawdzimy na czym opierają się te zarzuty. Żadna partia nie może sobie pozwolić na to, żeby miała zarzuty i była oskarżana o to, że obchodzi prawo wyborcze - tłumaczył w programie i zapewnił, że w Polsce 2050 "nie będzie handlowania miejscami"

Jak ustaliła opolska gazeta, najmłodszy poseł w obecnej kadencji Sejmu, pochodzący z Opola Adam Gomoła, tłumaczył jednemu z lokalnych polityków, jak ominąć limit finansowania kampanii wyborczej, zapewniając, że już nie raz dochodziło do takich sytuacji.

Nagrana rozmowa miała miejsce w połowie lutego, jeszcze przed zamknięciem list do wyborów samorządowych. 24-letni szef opolskich struktur Polski 2050 zachęcał polityka, któremu proponowano pierwsze miejsce na liście, by ominął limit poprzez wpłatę na prywatne konto szefowej sztabu wyborczego.

