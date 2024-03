W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku Monika Pawłowska ubiegała się o reelekcję z ramienia Zjednoczonej Prawicy, lecz nie udało się jej zdobyć mandatu. Polityk nie musiała jednak długo czekać na powrót do parlamentu. 20 grudnia ubiegłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali bowiem skazani na dwa laty pozbawienia wolności w związku z aferą gruntową.

Wobec skazania rozgorzał gorący spór polityczny, który do dziś nie został zakończony. Politycy koalicji rządzącej utrzymują, że mandaty polityków PiS wygasły.

ZOBACZ: Monika Pawłowska napisała do prezydenta. "Zwrócę się z prośbą"

Pawłowska startowała w wyborach z tego samego okręgu co Kamiński i uzyskała najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Sejmu. W związku z tym, gdy marszałek Hołownia otrzymał od PKW listę osób, które mogłyby zastąpić w izbie Kamińskiego, Pawłowska była na szczycie tej listy. Gdy lider Polski 2050 wysłał do niej w tej sprawie pismo, zdecydowała się objąć mandat.

Trzydniowe posiedzenie. Sejm rozpoczął obrady

Sejm w środę rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także projektami uchwał: ws. Trybunału Konstytucyjnego oraz ws. nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności do UE.

Następnie Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie projektu zmiany Prawa Pocztowego, przewidującego 2,052 mld zł dla Poczty Polskiej tytułem wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w 2024 i 2025 r.

ZOBACZ: Adam Bodnar apeluje do sędziów. "KRS utraciła gwarancję niezależności"

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zakłada, że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie, jak to ma miejsce od 2018 r., przez Sejm. Po tych wyborach obecni członkowie KRS stracą swój mandat.

Następnie posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. "Celem niniejszej uchwały jest rozwiązanie nawarstwiających się problemów prawnych dotyczących składu orzeczniczego TK w sposób obiektywny i apolityczny" - podkreślono w uzasadnieniu tego projektu. Czytamy w nim, że "naruszenia konstytucji i prawa w działalności TK przybrały skalę, która uniemożliwia temu organowi wykonywanie ustrojowych zadań w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym ochrony praw człowieka i obywatela".

Wieczorem posłowie mają wysłuchać "informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 r." oraz przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r.

Obrady Sejmu. Harmonogram na czwartek

W czwartek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-TD. Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ulegnie m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody.

ZOBACZ: Warszawa. Białorusinka zaatakowana na Żurawiej nie żyje

Po południu posłowie mają zająć się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. "Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE" - czytamy w projekcie uchwały.

Wieczorem posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Jego celem jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Posiedzenie Sejmu. Plan na piątek

W piątek posłowie mają wysłuchać informacji rządu dotyczącej "możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegająca na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro".