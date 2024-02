Monika Pawłowska napisała do prezydenta. "Zwrócę się z prośbą"

Monika Pawłowska poinformowała we wtorek, że obejmie mandat poselski po Mariuszu Kamińskim.

Do sprawy odniósł się w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News prezydent Andrzej Duda. - Zmartwiłem się kiedy o tym usłyszałem, bo ja uważam, że pan minister Mariusz Kamiński nie utracił swojego mandatu - powiedział. - Potwierdził to jednoznacznie Sąd Najwyższy... właściwa izba Sądu Najwyższego, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej - dodał.

Co z mandatem Mariusza Kamińskiego? Zaskakujący zwrot w sprawie

Zapytany o to, co w takim razie powinno stać się z mandatem byłego szefa CBA stwierdził, że droga obrana przez Pawłowską to "pogarszanie sytuacji i tworzenie jeszcze większego zamętu i chaosu konstytucyjnego".

- Gdyby rozmawiała ze mną prosiłbym ją o to, żeby się wstrzymała do czasu wyjaśnienia tej sprawy w pełni - zakończył.

ZOBACZ: Monika Pawłowska wraca do Sejmu. "Objęłam mandat"

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Niewiele ponad godzinę po tym, jak prezydent wypowiedział te słowa Monika Pawłowska przekazała w mediach społecznościowych, że zwróci się do Andrzeja Dudy "z prośbą o spotkanie i rozmowę" w sprawie decyzji o objęciu przez nią mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim.

Kim jest Monika Pawłowska?

Monika Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W trakcie kadencji zdecydowała się jednak zmienić polityczne barwy i przeszła do Porozumienia. To ugrupowanie wkrótce również opuściła, przechodząc do PiS.



W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku ubiegała się o reelekcję z ramienia Zjednoczonej Prawicy, lecz nie udało się jej zdobyć mandatu. Polityk nie musiała jednak długo czekać na powrót do parlamentu. 20 grudnia ubiegłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali bowiem skazani na dwa laty pozbawienia wolności w związku z aferą gruntową.

ZOBACZ: Trzy lata bez rozmowy z prezesem PiS. Andrzej Duda komentuje

Wobec skazania rozgorzał gorący spór polityczny, który do dziś nie został zakończony. Politycy koalicji rządzącej utrzymują, że mandaty polityków PiS wygasły.

Monika Pawłowska startowała w wyborach z tego samego okręgu co Kamiński i uzyskała najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Sejmu. W związku z tym, gdy marszałek Hołownia otrzymał od PKW listę osób, które mogłyby zastąpić w izbie Kamińskiego, Pawłowska była na szczycie tej listy. Gdy lider Polski 2050 wysłał do niej w tej sprawie pismo, zdecydowała się objąć mandat.

Co istotne, Pawłowska nie została jeszcze zaprzysiężona.