Masowy powrót rolników do stolicy. O godz. 11:00 przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczął się protest, powodujący utrudnienia komunikacyjne w całym mieście. Blokowane są również drogi dojazdowe do stolicy.

Rolnicy tłumnie zjechali do Warszawy, aby blokować ulice oraz drogi dojazdowe. Na trasie S7 od strony Nowego Dworu Mazowieckiego wiele ciągników, chcących wjechać do centrum stolicy zostało zatrzymanych przez policję i skierowanych na pas zieleni oddzielający drogi. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej policji przypominają, że ciągniki i pojazdy wolnobieżne mają zakaz wjazdu do miasta.

Jeszcze przed rozpoczęciem strajku media informowały o pierwszych incydentach związanych z masową obecnością rolników w stolicy. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów podpalano m.in. opony.

Utrudnienia i blokady w Warszawie. Znamy dokładną trasę

Protest rozpoczął się odśpiewaniem hymnu o godzinie 11 przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich. Wcześniej w tym miejscu palone były opony oraz trumny, mające symbolizować pogrzeb rolnictwa. W tle było słychać dużo huków i dźwięków rac. Według relacji reporterów Polsat News, rolnicy uczestniczący w strajku mają ze sobą anty-ukraińskie transparenty.



- Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć panu premierowi co nas boli, o czym powinien wiedzieć. Zielony Ład, wszystko co jest z nim związane i ochrona granic Polski z napływem niekontrolowanych produktów z Ukrainy, Rosji i Białorusi. To nas boli. Przyjechaliśmy znad Bałtyku aż po Tatry. Wszyscy jesteśmy razem i mówimy tym samym językiem. Ten Zielony Ład to jest skończenie nas wszystkich. Jeżeli rząd nie będzie nas bronił to przepadniemy. Polski nie będzie. Wszyscy razem się zjednoczyliśmy. W jedności siła, nie pozwolimy by podzielono rolników - powiedział w czasie swojego przemówienia jeden z liderów protestów.

- Protestujący nie są tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Jak wiemy z informacji prasowych, rolnicy nie zostali wpuszczeni ciągnikami do Warszawy. Na rogatkach miasta zostały postawione blokady i kolczatki, aby rolnicy nie wjechali do stolicy. To jest ta praworządność według Donalda Tuska. Jestem dumny z tego, że rolników wspiera "Solidarność" pracownicza. Są też z nami górnicy, hutnicy, motoryzacja, przemysł spożywczy i najważniejsze - jesteśmy tutaj razem bo łączy nas wspólny postulat, brzmiący : precz z Zielonym Ładem - mówił podczas protestu prezes NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Po zakończonych przemówieniach, demonstranci kierują się ulicą Piękną przed gmach Sejmu na ulicy Wiejskiej. Z naszych ustaleń wynika, że rolnicy będą domagali się, żeby wyszedł do nich marszałek Szymon Hołownia.