Artykuł jest aktualizowany.



Do niebezpiecznej sytuacji doszło około 14:15. Grupa protestujących - niektórzy w kamizelkach z oznaczeniami, do jakich organizacji mają należeć - zaczęła wyrywać kostkę brukową z nawierzchni, a następnie rzucać nią w stronę policji. Mundurowi osłaniali się tarczami.

Niektórzy ze zgromadzonych trzymali polskie flagi, słychać było odgłosy trąbek i wybuchów flar. Wobec policjantów używano też wulgaryzmów.

Protest rolników. Starcia z policją. "Dzieją się tu bardzo dziwne rzeczy"

Agresję w pewnym momencie skierowano również w stronę kamery Polsat News i obecnej na miejscu reporterki. Mężczyzna w kurtce wyrwał fragment chodnika i uderzył w sprzęt naszej stacji.

- Przeszliśmy spod Sejmu razem z policją i protestującymi rolnikami. Co kawałek dzieją się tu bardzo dziwne rzeczy. Zaczęło się dość niewinnie: rolnicy twierdzą, że to policja ich zaatakowała, policja - że rolnicy - opisała dziennikarka Polsat News Klaudia Szumielewicz.

Jak dodała, protest stał się "bardzo konfliktowy", a w centrum Warszawy jest "bardzo niebezpiecznie". - Podejrzewamy, że jeszcze kilka oddziałów policji dojedzie jako wsparcie i z tego pokojowego protestu zrobiło się niemałe zamieszanie - mówiła.

Zamieszki w Warszawie. Starcia w okolicach Sejmu

Do starć z mundurowymi dochodzi w okolicach ulic Wiejskiej i Frascati, także między blokami mieszkalnymi, na drogach i trawnikach. Po 14:30 co najmniej jeden mężczyzna został zatrzymany przez policję - przygnieciono go do ziemi i założono mu kajdanki.

Inny uczestnik został ranny, prawdopodobnie był nieprzytomny; ratowały go służby. Są nieoficjalne doniesienia o poszkodowanych policjantach. Na razie nie wiadomo, ile spośród agresywnych osób to ewentualni prowokatorzy, a nie rolnicy.

- Organizatorzy protestu jeszcze na wcześniejszym proteście w lutym powtarzali ze sceny, by uważać na prowokatorów, którzy starają się zaogniać sytuację. Bardzo możliwe, że dziś tak się stało. Trudno przesądzać w tej chwili, który moment był zapalny i doszło do eskalacji - relacjonował dziennikarz Interii Jakub Krzywiecki.

Zamieszki przed Sejmem. "Rzucanie kostką brukową wymaga stanowczej reakcji"

O 14:40 warszawska policja wydała oświadczenie. "W związku z fizyczną agresją niektórych spośród osób protestujących przy ulicy Wiejskiej - wobec funkcjonariuszy policji - konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego" - czytamy.

Jak dodali funkcjonariusze, "należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem". "Zachowania zagrażające bezpieczeństwu naszych funkcjonariuszy, w tym rzucanie w nich kostką brukową, nie mogą być lekceważone i wymagają stanowczej i zdecydowanej reakcji" - stwierdzili.

Jak podkreślili, "policja nie jest stroną toczącego się sporu, w związku z którym odbywają się protesty". "Nasze działania są w pełni transparentne, odbywają się w obecności mediów i podlegają ocenie społecznej. Ze swojej strony również dokumentujemy ich przebieg, a materiały te zostaną wykorzystane między innymi na potrzeby dalszych czynności procesowych" - skwitowali.